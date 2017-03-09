Продаю доступ к базе подписчиков 70к ниша Здоровье

Всем привет!
Продаю неограниченный доступ к базе подписчиков 70 000, ниша "Здоровье".
Никакого подвоха нет абсолютно.
Причины продажи две:
1. Первая банальная - срочно нужны деньги.
2. Планирую менять ЦА.
БАЗА:
Женщины 40+ подписались на получение уроков по оздоровлению организма безлекарственным способом.
Открываемость писем в среднем от 10%. Собирали базу в течение 3-х лет.
Всю информацию по базе и условия предоставлю в онлайн-режиме по скайпу.
В личной переписке предлагаю обменяться контактами.