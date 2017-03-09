Продаю доступ к базе подписчиков 70к ниша Здоровье

Отправлено Вчера, 20:33

Всем привет!

Продаю неограниченный доступ к базе подписчиков 70 000, ниша "Здоровье".

Никакого подвоха нет абсолютно.

Причины продажи две:

1. Первая банальная - срочно нужны деньги.

2. Планирую менять ЦА.

БАЗА:

Женщины 40+ подписались на получение уроков по оздоровлению организма безлекарственным способом.

Открываемость писем в среднем от 10%. Собирали базу в течение 3-х лет.

Всю информацию по базе и условия предоставлю в онлайн-режиме по скайпу.

В личной переписке предлагаю обменяться контактами.