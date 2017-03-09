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Продаю доступ к базе подписчиков 70к ниша Здоровье

Автор темы alikmullahmetov, Вчера, 20:33
база подписчиков

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#1 alikmullahmetov

alikmullahmetov

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
12
Хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:33

Всем привет!

Продаю неограниченный доступ к базе подписчиков 70 000, ниша "Здоровье".

Никакого подвоха нет абсолютно.

 

Причины продажи две:

1. Первая банальная - срочно нужны деньги.

2. Планирую менять ЦА.

 

БАЗА:

Женщины 40+ подписались на получение уроков по оздоровлению организма безлекарственным способом.

Открываемость писем в среднем от 10%. Собирали базу в течение 3-х лет.

 

Всю информацию по базе и условия предоставлю в онлайн-режиме по скайпу.

В личной переписке предлагаю обменяться контактами.

 


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