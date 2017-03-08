Советы инфобизнесменам от копирайтера

Отправлено Вчера, 09:16

Факт! Больше половины пользователей Рунета, даже близко, не понимают, что это за профессия такая - копирайтер. Если провести опрос среди тех же пользователей сети, то основная масса ответит, что это тот, кто пишет тексты на заказ, в основном на биржах, за копейки. Обидно, однако, такое слышать. Что ж, будем нести свет в массы, разрушая стереотипы безжалостным клинком знаний. Во, как завернул=). Также этот пост будет очень полезем тем людям, кто планирует заняться бизнесом в сети или уже им занимается. Поехали.Да, копирайтер работает с текстами, но это примерно 20% его основной занятости от всего заказа. Почему так? Все просто. Текст это всего лишь инструмент, то что Вы видите в результате. Основная его работа – это аналитика, проработка клиентов Вашего бизнеса (их проблем), убеждение их с помощью фактов, а также выгод. Если сказать в двух словах. Копирайтер- это продавец. Только использует он для этого в основном текст.В первую очередь такой специалист берет на себя ответственность за результат и может дать свои гарантии на это. Конечно не всегда так бывает, но если человек использует такой триггер, Вы сразу почувствуете, что имеете дело с профессионалом. Естественно Вы это поймете на подсознательном уровне и такое имеет место быть не только в копирайтинге.Хороший автор никогда не будет идти у Вас на поводу. Главное для него – результат, а это означает лишь одно. Если поставленная задача выполнена и текст работает, то не важно нравится ли Вам сам текст или нет. Принимайте работу. Это, как сейчас модно говорить, врач для вашего бизнеса. Придя к врачу, Вы не будите рассказывать ему, как Вас нужно лечить. Верно? Также и тут. Он пришел Вам помогать, а не ублажать Вас. И это две большие разницы.Конечно, у серьезного специалиста по продающим текстам, должно быть внушительное портфолио. Это может быть его личный блог, кейсы готовых работ, отзывы клиентов.Хороших специалистов в копирайтинге, как в любой другой нише не так много. Однако… Хороший - понятие относительное. Для одних неплохо, а для других слабо. Поэтому тут вам нужно будет определиться самим, исходя из ваших задач и возможностей. Хотя одну подсказку я дал в предыдущем абзаце. Но не будет лишним тут повторится. У хорошего спеца, наверняка будет свой блог. Своего рода, визитная карточка.Цены будут зависеть от уровня экспертности человека. Только тут есть один нюанс. Прежде, чем говорить о цене. Спросите сами себя. Сколько бы Вы заплатили за текст 1 раз, чтобы он продавал Ваш продукт постоянно.Надеюсь, прочитав эту статью, Вы разобрались кто такой копирайтер и чем отличаются его тексты, от работ тех ребят, которые сидят на биржах контента.С уважением, Дмитрий Карандаш.

Сообщение отредактировал Сергей (ex-Gudvin): Сегодня, 19:23