Новый cервис приёма платежей. Аналог Glopart и т.д. 85-100% в оплату

Отправлено Вчера, 21:15

Новый, качественный и профессиональный

сервис приёма платежей для Ваших сайтов и каталог инфопродуктов.



Аналог Glopart, E-pay, Clickpay24, Qwertypay и т.д.



ПРИВЕДУ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ:



Всё сделано и делается исключительно для комфорта !!!партнёров и авторов

ПРОЦЕНТ ОПЛАТ 85-100%



Возможность делать СОБСТВЕННЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ.

(Конструктор Drag&Drop)



МИНИМАЛКА НА ВЫВОД - 250р

И ЦЕЛАЯ КУЧА ПРИМОЧЕК ДЛЯ УДОБСТВА И ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА.



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