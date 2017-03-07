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Новый cервис приёма платежей. Аналог Glopart и т.д. 85-100% в оплату

Автор темы liderlead, Вчера, 21:15

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#1 liderlead

liderlead

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Отправлено Вчера, 21:15

big_zahlungsverkehrfk.jpg

 

Новый, качественный и профессиональный

сервис приёма платежей для Ваших сайтов и каталог инфопродуктов.
 

Аналог Glopart, E-pay, Clickpay24, Qwertypay и т.д.
 

ПРИВЕДУ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ:
 

Всё сделано и делается исключительно для комфорта !!!партнёров и авторов
ПРОЦЕНТ ОПЛАТ 85-100%
 

Возможность делать СОБСТВЕННЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ.
(Конструктор Drag&Drop)
 

МИНИМАЛКА НА ВЫВОД - 250р
И ЦЕЛАЯ КУЧА ПРИМОЧЕК ДЛЯ УДОБСТВА И ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА.

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