Новый cервис приёма платежей. Аналог Glopart и т.д. 85-100% в оплату

Новый, качественный и профессиональный
сервис приёма платежей для Ваших сайтов и каталог инфопродуктов.
Аналог Glopart, E-pay, Clickpay24, Qwertypay и т.д.
ПРИВЕДУ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧИЙ:
Всё сделано и делается исключительно для комфорта !!!партнёров и авторов
ПРОЦЕНТ ОПЛАТ 85-100%
Возможность делать СОБСТВЕННЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ.
(Конструктор Drag&Drop)
МИНИМАЛКА НА ВЫВОД - 250р
И ЦЕЛАЯ КУЧА ПРИМОЧЕК ДЛЯ УДОБСТВА И ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА.
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