монетизация спортивного бетинга

Отправлено Сегодня, 19:08

хотелось бы обсудить несколько вариантов монетизаций спортивного бетинга, спортивные новости, и т.д. так как я живу в Украине у меня не возникает с этим проблем. Тестировал большее количество различных продуктов и нашел парочку отличных вариантов. 1. это Букмекер но не те которые обычно жаднечают. а Mybet/ здесь самый высокий процент отчислений 50 процентов с клиента минус не переходит на следущий месяц с казино 40% плюс 2 суб рефа с первого 15% с второго 5%. за первые три месяца получилось 360 долларов при этом я не сильно сторался так что рекомендую. Для регистраций нужно перейти на сайт зарегистрироваться и отправить запрос в онлайн поддержку

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Второй вариант подходит больше к русской зоне также 50 процентов отчисления 5 процентов за новых партнеров тут за 3 месяца получилось 36000 тыс. рублей рекламировать будете вот этот сайт betfaq а сайт партнерки betadvent .