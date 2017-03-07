Перейти к содержимому

Фотография

монетизация спортивного бетинга

Автор темы goomer, Сегодня, 19:08

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 goomer

goomer

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 19:08

хотелось бы обсудить несколько вариантов монетизаций спортивного бетинга, спортивные новости, и т.д. так как я живу в Украине у меня не возникает с этим проблем. Тестировал большее количество различных продуктов и нашел парочку отличных вариантов. 1. это Букмекер но не те которые обычно жаднечают. а Mybet/  здесь самый высокий процент отчислений 50 процентов с клиента минус не переходит на следущий месяц с казино 40% плюс 2 суб рефа с первого 15% с второго 5%. за первые три месяца получилось 360 долларов при этом я не сильно сторался так что рекомендую. Для регистраций нужно перейти на сайт зарегистрироваться и отправить запрос в онлайн поддержку 

Ссылка для регистраций Mybet

Второй вариант подходит больше к русской зоне также 50 процентов отчисления 5 процентов за новых партнеров тут за 3 месяца получилось 36000 тыс. рублей рекламировать будете вот этот сайт betfaq а сайт партнерки  betadvent 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 5

1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума