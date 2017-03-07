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Японский интернет магазин с локальными ценами

Автор темы Kupiku, Сегодня, 01:46

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#1 Kupiku

Kupiku

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 01:46

Kupiku - это японский интернет магазин с локальными ценами на товары.
 
Наши отличия от конкурентов:
1. Мы предлагаем международную доставку по всему миру (японские ИМ очень редко высылают товары заграницу).
2. Огромное количество товаров (одних DVD более 2 млн).
3. Местные цены (наценка 9,9% + 5$ на любой товар, на ebay продавцы продают тоже самое с наценкой более 200%).
4. Если вам нужно найти что-то специфическое, можете воспользоваться онлайн поддержкой (пока только на английском языке)
 
Наша партнерская программа, 10$ за каждую покупку по вашей ссылке. Актуальны покупки, совершенные в течении месяца после перехода по ссылке, если пользователь перешел по ссылке и купил другой товар, то вы также получаете деньги, минимальная выплата 25$)
 
Доставка обычно занимает около 2 недель.
 
Наши минусы:
1. На данный момент мы принимаем только банк. переводы, кредитки, биткоины. Российских платежных систем пока нет.
2. Заголовки товаров на английском и японском.
 
Если имеются вопросы по нашему ресурсу (либо о ПП) - спрашивайте. Буду отвечать по мере возможности.
 
Спасибо.
 
kupiku.com

 

 


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