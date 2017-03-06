Будущее книги

— Пап, можно я с твоей карточки сниму 99 баксов? За книжку надо заплатить.

— А что за книжка?

— Ну, этот. Достоевский. «Преступление и наказание».

— Так зачем покупать. У нас же есть.

— Да? А в каком файле?

— Причём тут файлы. Вот же он, на полке стоит...

— Фу-ууу. Это же бумажная книжка!

— Ну, и что? Я ж в твои годы её читал.

— В твои годы, в твои годы... Там поиска нет. Как я, по-твоему, цитаты находить буду? Аудио-сопровождения тут нет. Анимационных картинок тоже нет. Только текст, в котором даже шрифт и тот поменять нельзя... Ты что? Меня же в школе всё засмеют! Сам такую читай.

— Ну, ладно. Вот, возьми DVD. Лет пятнадцать назад купил.

— Чего? DVD? А чем я этот антиквариат, по-твоему, прочитаю? В политехнический музей его сдай. Ты мне ещё перфоленту с Достоевским предложи!

— Если ты такой умный, то поищи сам в сети, да скачай нахаляву.

— Бесплатно скачать книжку!?

— Ну, да. А как же ещё? На книги Достоевского за давностью лет авторские права не распространяются... Наверняка, где-то она лежит.

— Ты что, пап! Это может у вас, в начале века, всё скачать нахаляву можно было. Ты что, не слышал, что уже лет пять, как авторские права на все книги навечно переданы Американской Ассоциации Издателей Книг. Или ты хочешь, чтоб меня как члена секты Дмитрия Склярова в тюрьму пожизненно засадили?

— Так, Достоевский же не американец! Причём тут американские издатели.

— А кого это волнует? Ты, папа, случаем не антиглобалист?

— Нет, что ты! Ну, сынок, жалко же почти 100 долларов тратить за файл. Ну, одноклассников лучше попроси файл этот дать. У них-то точно же есть. А ты им потом свой какой-нибудь файл дашь.

— Ага! Если они мне своего Достоевского дадут, то где я его читать буду?

— В смысле, «где»? Они свою копию у себя дома, а ты свою тут.

— Ну, ты совсем отстал. Книжку можно читать лишь с того компа, с которого её купили. Да и код поляризации там другой будет... Короче, пап, давай деньги! Я куплю себе нормальную книжку.

— Ну, ладно. Вот тебе одноразовый пароль на снятие 99 баксов с нашего счета. В наше время 100 долларов были большими деньгами.

— Ок. Скачал. Thanks.

— Ну-ка, дай и мне посмотреть... Слушай, сынок, а что это за картинки? Такого вроде бы в романе не было...

— Дык, это же баннеры. Без баннеров книжка стоит 699 баксов.