Гомосексуализм лечится

Отправлено Сегодня, 18:19

Гомосексуализм излечим. 78 гомосексуалистов и 7 транссексуалов вылечил и вернул к нормальной жизни врач-психотерапевт из Нижнего Новгорода, заслуженный врач России Ян Генрихович Голанд.



Курс психотерапии гомосексуализма — от 6 месяцев до 1-2 лет, транссексуалов — от 1,5 до 8 лет.



Работа с людьми, имеющими сексуальные перверсии, или извращения, не имеет ничего общего с либеральным пониманием прав человека, а должно быть предметом высокопрофессиональной терапии врача-сексопатолога. Именно это доказывает многолетний опыт научной и практической работы Яна Голанда.



Голанд вылечил и изменил жизнь десяткам гомосексуалистов, вернув их к нормальной жизни и нормальной половой ориентации. Пациенты Голанда испытывают чувство глубокой благодарности к своему врачу, счастливы, воспитывают детей и внуков.



Залогом успеха лечения должны быть собственное желание пациента вылечиться и профессионализм психотерапевта, считает Голанд. Без препаратов, без особого курса лечения любой гомосексуалист при желании с помощью врача может преодолеть свою извращенную половую ориентацию.



Автор многих научных работ - «Психотерапия гомосексуализма», «О ступенчатом построении психотерапии при мужском гомосексуализме», «Основные этапы процесса психотерапии сексуальных перверсий», «Применение самовнушения в психотерапии сексуальных перверсий» и пр. - Голанд создал эффективную технологию лечения.



"Иногда достаточно просмотра кассеты, что бы человек порвал все, во что себя сам впутал. Восприимчивость и скорость реакции зависит от культуры, потребности стать здоровым и присутствия чувства юмора. Чем быстрее человек увидит себя со стороны и найдет все это смешным, тем быстрее телевизоры начнут изгонять из головы «тараканов», - делится своим опытом Голанд. - Человек возвращается из болезни в жизнь и начинает посещать театр, художественные выставки и библиотеки, церковь."



"На телевидении часто сексуальное меньшинство начинает доминировать. Идет демонстрация фильмов, в которых показываются гомосексуальные отношения, в новостях преподносят события из жизни гомосексуалистов. Такое впечатление, что мы живем между Содомом и Гоморрой», - сокрушается сексопатолог.



Гомосексуалистов Ян Генрихович считает людьми несчастными, не убогими, а именно несчастными.



В пример он часто приводит одного певца голубой луны:



"Будучи человеком начитанным и музыкально одаренным пациент приехал специально ко мне в гости, отсидев 6 лет за гомосексуальные контакты. Долго говорил, что-то про голубую кровь, о высшей касте, об особом сорте людей, приводил имена крупных ученых, музыкантов, художников и даже пел гимн гомосексуализму собственного сочинения. Одним словом доказывал свою голубую правду.



А потом я его спросил: «А вот если бы у вас вдруг родился сын, вы хотели бы, чтобы он повторил ваш путь?». Он буквально на глазах помрачнел и ответил: «Нет!». Он сам настрадался от этого».



«Практикующие гомосексуальный образ жизни по статистике имеют большой процент суицида, чем у людей с гетеросексуальной направленностью. Они трагически переживают свою старость и уже в средние годы бывают одиноки, их не принимают, они никому не нужны. Они как облигация, которая отыграла свой срок."



Доктор разделяет мнение Макаренко, видевшего сексуальное просвещение школьников в общем педагогическом процессе, без создания отдельной дисциплины.



Кроме лекций на заданную тему существует общая культура, которая воспитывает ребенка.



"Необходимо умело подходить к данному вопросу. Это особо должно звучать на уроках литературы, где возможно показать красоту отношений мужчины и женщины. Знаете, даже Библия может здесь быть очень полезна. Впервые о книге «Песнь песней» царя Соломона я услышал от своего учителя профессора Николая Владимировича Иванова. Я смог понять, что это самое великое поэтическое произведение о взаимоотношениях мужчины и женщины. Так вот я и познакомился со Священным Писанием."



С Яном Голандом беседует известный общественный деятель, руководитель "Народного собора" в СПб, Анатолий Артурович Артюх, автор книги "Их Kampf" об опасности гомосексуализма, развевающей миф о безобидности этого порока:







В ближайшее время в Санкт-Петербурге А.Артюх планирует открытие клиники по методике доктора Голанда, которая будет заниматься психотерапевтическим лечением гомосексуалистов и транссексуалов.



С методиками, видеоматериалами, публикациями доктора Голанда можно познакомиться на его сайте голанд.рф



Анна Кисличенко



Источник - http://ivan4.ru/news...uspekha_vracha/