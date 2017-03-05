Технократический путь развития цивизизации - добро или зло?..

Отправлено Вчера, 22:16

Сдаётся мне что, в современном обществе развитие идёт только- техносферы, и очень сильно отстаёт духовность, от сюда и нравственность падает..что, может привести к печальным последствиям в целом

Социум - саморегулирующаяся система, развивающаяся волнообразно, по принципу маятника...

Когда возникает перекос в одну сторону, маятник начинает двигаться в другую, выравнивая и нивелируя тем самым ситуацию в нужном направлении...

Сейчас - маятник достиг крайней точки материализма и двинулся в обратном направлении. А значит, в ближайшие несколько веков интерес социума к сфере духовного - будет только возрастать и увеличиваться...