Технократический путь развития цивизизации - добро или зло?..

Ветка создается по просьбе пользователя - Д.В.А. - для дальнейшего обсуждения темы, поднятой в этом посте: http://www.info-foru...ennoi/?p=339290
Дублирую исходный пост:
предполагает, что развитие духа человека, как частицы бога, пойдёт в этом, технократическом направлении.
Не предполагаю, а ДОПУСКАЮ такую возможность (т.е., рассматриваю, как один из ВОЗМОЖНЫХ вариантов)...
-кто же будет их туда заселять? Как душа человеческая может реинкарнироваться в робота?
Да никто Души в тела не "заселяют". Они делают это САМИ.
Сами заселяются. Это - отточенный МЕХАНИЗМ, конвейер...
Если НЕбиологическое (неорганическое, кибернетическое) ТЕЛО будет обладать всеми необходимыми качествами, что и текущие биологические тела людей, либо ПРЕВОСХОДИТЬ их по качеству, а сама душа - ГОТОВА к такому воплощению, ничто не может помещать воплощающейся душе выбрать именно небиологическое тело, как более совершенное и удобное для работы Души в этом материальном мире...
Точно так же, как когда-то давно Души людей перестали вселяться в тела обезьян (животных), а начали вселяться в более продвинутые тела (человеческие), точно так же может произойти процесс реинканации в небиологические тела...
Разве может создатель наделить душой созданную человеком машину, кренийорганический носитель?
Не только МОЖЕТ, но уже давно сделал это!
Создатель ИЗНАЧАЛЬНО наделил Душами ВСЁ.
Минералы, растения, животные - все они имеют Души!
Разница лишь в степени пробужденности сознания этих Душ...
Современные механизмы - населяют Души минералов (управляемые Групповыми Духами).
Происходит это только потому, что современные механизмы еще очень примитивны...
Когда (и если) будут созданы механизмы, по своим характеристиками превосходящие текущие биологические человеческие тела - ничто не помешает человеческим Душам вселяться в них и пользоваться именно ими, а не биологическими...
Вот Вам, все равно ведь, какую рубашку носить - рукотканную холщевку из каменного века ии же рубаху созданную на уровне нанотехнологий из современных полиматериалов...
Точно так же и Вашей Душе - пофигу, какое тело на себя напялить для работы в этом материальном мире - биологическое или механическое...
Я конечно не настолько просвещён в вопросах инкарнаций, но мне кажется если человек достиг такого уровня развития что, он может без особых затруднений перемещать свою душу в другие тела, в киборгов то ему в этом мире вообще делать нечего.
Речь идет, как раз, не о таких продвинутых людях, а об общей человеческой массе...
Речь не о тонкоматериальных проекциях, а именно о реинкарационных процессах!
А в этой реальности, может быть на этой планете, мы и должны существовать и получать опыт в наших физических, человеческих телах созданных творцом.
Существует версия, что мы (человеки) пришли в этот материальный мир именно с той целью, чтобы развивать Минеральную Эволюционную Волну, то есть - наша задача не тупо эксплуатировать подаренные нам биологические тела, а именно - создать качественные НЕбиологические тела!
Именно по этой причине человечество и пошло путем технократического развития (создавать ИСКУССТВЕННУЮ реальность, взамен природной), а не стало тупо использовать то, что было дано изначально (как дельфины, например).
Так что, скорее всего Творец хочет от нас именно того, чтобы мы СОЗДАВАЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ, а не тупо эксплуатировали имеющееся, созданное другими. Потому он и создал нас "по образу и подобию Своему"...
Творцу нужны СОтворцы, а не тупые раболепные обезьянки...
Насколько я знаю душа состоит из каждой клеточки нашего тела… Или это не так?
Нет, Душа наполняет каждую клеточку нашего биологического тела...
Но при воплощении в кибернетическое тело - она (Душа) точно так же будет наполнять собой каждую частичку кибернетического тела. Принципиально здесь - никакой разницы...
И зачем, что даст это для развития души?
В разы более совершенное тело, чем биологическое, даст Душе в разы больше возможностей для эффективного самосовершенствования!
То же самое, что если бы Вы спросили - что даст мне космический корабль или автомобиль, в сравнении с лошадиной повозкой?..
Здравствуйте, Анатолий.Хотел спросить можно ли где нибудь продолжить обсуждение темы:
http://www.info-foru...ennoi/?p=339290
спрошу здесь:
Не думаете ли вы, что развитие человечества свернуло в технократическую сторону, и это является ошибочным путём развития, и это будет способствовать регрессу а не прогрессу человечества. А действительно ведущий к развитию путь - это путь духовного развития , путь развития своих способностей, генетически обусловленного потенциала, заложенного в нас творцом....?
Или может какая- то схожая тема где-то есть, где можно эти вопросы по эзотерике пообсуждать?
Не думаете ли вы, что развитие человечества свернуло в технократическую сторону, и это является ошибочным путём развития, и это будет способствовать регрессу а не прогрессу человечества. А действительно ведущий к развитию путь - это путь духовного развития , путь развития своих способностей, генетически обусловленного потенциала, заложенного в нас творцом....?
Нет, я НЕ думаю, что технократический путь развития человеческой цивилизации - это ошибочный путь, ведущий к регрессу.
Напротив, я на 99,99% уверен в том, что именно этот путь развития и предопределен Творцом для Человечества. Это наша прямая миссия - превратить неживой минерал в высокоразвитую одухотворенную сущность!
Замечу лишь, что технократический путь развития нашей цивилизации не только не отрицает индивидуального духовного пути каждого индивида, но напротив - полноценное развитие технократической цивилизации только и возможно при одновременном духовном развитии людей!
Словом, технократическое развитие цивилизации и индивидуальное духовное развитие каждого человеческого индивида - должны идти рука об руку, вместе, опираясь друг на друга!
ИМХО...