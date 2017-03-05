Как попасть в Лучшее instagram

Отправлено Сегодня, 13:20

Тема для тех кто не знает, как публикации попадают в "лучшее" инстаграма.

Алгоритм очень прост, в топы попадают те фото на которых максимально быстро растёт количество лайков и комментариев. Обычно это происходит на аккаунтах с большим количеством активных подписчиков. Но как же с ними конкурировать другим пользователям? Всё просто, для этого необходимо поставить автоматические лайки на фото instagram - это лайки на каждую новую публикацию. За счёт быстрого увеличения лайков ваша публикация попадёт в топ инстаграма по различным хештегам. Прописывайте те хештеги по которым Вы можете попасть в лучшее. К примеру: если по хештегу #бизнес в лучшие публикации попадают фото с количеством лайков от 1000 до 5000, то с 500 лайками вы туда не попадёте. Нужно делать от 1000 автолайков на фото, тогда вы сможете с ними конкурировать.