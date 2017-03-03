Проверьте слабые места продающего сайта по этому списку

Отправлено Сегодня, 22:00

Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я – копирайтер продающих текстов. Убеждён, что сайт не должен быть креативным, сайт должен продавать. Реклама должна быть честной, убедительной, информативной и понятной. Ниже представляю чек-лист, по которым Вы определите эффективность содержимого продающей страницы.

1. Самая цепляющая часть контента излагается во вводной части, в первом экране. Большинству людей лень читать большие неинтересные тексты на экране монитора, и их нужно заинтересовать сразу.

2. Сайт чётко структурирован, с удобной навигацией: разделы, категории, подкатегории, статьи. Навигация понятна интуитивно, а любая страница доступной с главной в 2 клика максимум. Это удобно и посетителю, и владельцу при редактировании материала. То же самое касается и статьи: насколько она логично разбита на подзаголовки, абзацы и списки.

3. Графические элементы не отвлекают внимание покупателя от смысла предложений.

4. Информативная иллюстрация мотивирует к чтению статьи, дополняя её. Подписи к картинкам читают в 4 раза чаще, чем текст.

5. Заголовки и подзаголовки несут первичную информационную нагрузку. В среднем, их читают в 5 раз чаще статьи. Читатель пробегается по ним глазами, и принимает решение о дальнейшем чтении содержимого страницы.

6. Внимательно вычитайте статью на наличие орфографических и пунктуационных ошибок. Иногда ошибка кроется в пропуске слова или в перестановке их местами. Очевидная, на первый взгляд, вещь, но это не всегда проверяют даже на этапе размещения статьи на сайт.

7. Следует заметить, что, как правило, вводные слова и фразы не несут в себе никакой ценной информации. Следовательно, отсюда можно сделать вывод, что без них можно обойтись. Исходя из этого, текст станет короче и информативнее.

8. Перечитайте текст вслух, как будто рассказываете его покупателю. Чтоб читался как песня, а не как юридический документ со сложнопроизносимыми и трудноусваивающимися лексическими конструкциями.

9. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЬ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАГОЛОВКИ.ДОСТАТОЧНО ВЫДЕЛИТЬ 1-2 КЛЮЧЕВЫХ СЛОВА.ИНАЧЕ ГЛАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ОЧЕНЬ БЫСТРО УСТАНУТ УЖЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ПОДОБНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

10. Шаблонные фразы, типа «команда профессионалов», «гибкая система скидок», «индивидуальный подход» убедят потенциального клиента в шаблонности Вашей компании. Придумайте своё уникальное торговое предложение (УТП), которое выделит Вас среди конкурентов.

11. Несколько идущих подряд одинаковых похожих идентичных прилагательных. И вообще, большое количество прилагательных, ничем не подтверждённых, снижают доверие потенциального клиента.

12. В одном предложении сформулирована только одна мысль.

13. Всегда ли уместны в тексте риторические вопросы? Не слишком ли их много? Не утомляют ли они читателя? Может быть, когда их в тексте больше 3-х, это не очень хорошо?

14. Приказываю всем запомнить: приказной тон снижает конверсию. Вы должны зарубить себе на носу!

15. Очень хотелось бы понадеяться, что неуверенные фразы вроде "Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество" не убьют все перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

16. В текстах начинающих авторов повторение одной и той-же мысли встречается довольно часто. Если статья написана начинающим автором, то одна и та же мысль часто повторяется через несколько фраз или абзацев.

17. Предложения не должны быть слишком длинными, не более пятнадцати слов, иначе читатель может потерять мысль, высказанную в начале предложения, забыть, о чём шла речь, и не понять, зачем он тратит время на чтение такого длинного предложения...

Заказывая текст, Вы рискуете попасть на перекупщика, или даже их цепочку. В итоге, текст пишет начинающий автор на бирже контента за 30 рублей/тысяча знаков. Естественно, за такую цену автор не будет думать о качестве текста. Пройдясь по вышеперечисленному списку, Вы будете знать слабые места своего продающего сайта, и что в нём исправить.

Я проведу анализ юзабилити сайта и его контента на логичность, удобочитаемость и информативность БЕСПЛАТНО. Вы даёте ссылку на Ваш сайт, и я скажу, что в нём снижает конверсию. Пишите здесь в теме, или на почту 6005049@mail.ru, и ответ не заставит долго ждать.

Сообщение отредактировал IncomeMaker: Сегодня, 22:00