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Что рекламировать новичку CPA или инфо-товары?

Автор темы MrRich, Сегодня, 10:51

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В теме одно сообщение

#1 MrRich

MrRich

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:51

Добрый день!

Решил наконец освоить для себя директ, и тут же стал вопрос, а с какой ниши начинать, какой продукт или магазин выбрать для рекламы.

Поделитесь опытом пожалуйста,с чего лучше начать с CPA или все-таки продажу продажу инфо-курсов?


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На правах рекламы

#2 alextwinner

alextwinner

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 37 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 14:26

Рекомендую с хороших инфопартнерок! Именно хороших с качественными курсами/авторами! Не лезьте в глопарт и прочее...

СПА - большой холд, невыкупы, да и товары там большинство полный шлак..

И у инфотоваров тоже есть свои нюансы.. как и в любом деле.. Вот некторые рекомендации

 

1) Нужен хороший автор/ инфопродукт
Забудте о глопарте и подобных сервисах.. Это шлак на которм зарабатвают только спамеры..
Выберете известного автора с качественными курсами и тренингами

2) Лить нужно только на магнит/бесплатность!
Не нужно пытаться лить сразу на продажник с ценником за курс 10-20к и выше...
Подписчиков нужно греть (это делает сам автор)

3) В каждой нише - свои нюансы и сложности
Совет- идут проще всего - бизнес, инвестиции, психология

 

Буквально через 5 дней стартует новый запуск проеекта "Безумная партнерка" - одной из лучших партнерок в инфобизе! Рекомендую!


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