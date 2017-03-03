Что рекламировать новичку CPA или инфо-товары?

Отправлено Сегодня, 14:26

Рекомендую с хороших инфопартнерок! Именно хороших с качественными курсами/авторами! Не лезьте в глопарт и прочее...

СПА - большой холд, невыкупы, да и товары там большинство полный шлак..

И у инфотоваров тоже есть свои нюансы.. как и в любом деле.. Вот некторые рекомендации

1) Нужен хороший автор/ инфопродукт

Забудте о глопарте и подобных сервисах.. Это шлак на которм зарабатвают только спамеры..

Выберете известного автора с качественными курсами и тренингами



2) Лить нужно только на магнит/бесплатность!

Не нужно пытаться лить сразу на продажник с ценником за курс 10-20к и выше...

Подписчиков нужно греть (это делает сам автор)



3) В каждой нише - свои нюансы и сложности

Совет- идут проще всего - бизнес, инвестиции, психология

Буквально через 5 дней стартует новый запуск проеекта "Безумная партнерка" - одной из лучших партнерок в инфобизе! Рекомендую!