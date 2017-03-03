Что рекламировать новичку CPA или инфо-товары?

Добрый день!
Решил наконец освоить для себя директ, и тут же стал вопрос, а с какой ниши начинать, какой продукт или магазин выбрать для рекламы.
Поделитесь опытом пожалуйста,с чего лучше начать с CPA или все-таки продажу продажу инфо-курсов?
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Отправлено Сегодня, 14:26
Рекомендую с хороших инфопартнерок! Именно хороших с качественными курсами/авторами! Не лезьте в глопарт и прочее...
СПА - большой холд, невыкупы, да и товары там большинство полный шлак..
И у инфотоваров тоже есть свои нюансы.. как и в любом деле.. Вот некторые рекомендации
1) Нужен хороший автор/ инфопродукт
Забудте о глопарте и подобных сервисах.. Это шлак на которм зарабатвают только спамеры..
Выберете известного автора с качественными курсами и тренингами
2) Лить нужно только на магнит/бесплатность!
Не нужно пытаться лить сразу на продажник с ценником за курс 10-20к и выше...
Подписчиков нужно греть (это делает сам автор)
3) В каждой нише - свои нюансы и сложности
Совет- идут проще всего - бизнес, инвестиции, психология
Буквально через 5 дней стартует новый запуск проеекта "Безумная партнерка" - одной из лучших партнерок в инфобизе! Рекомендую!
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