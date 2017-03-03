Реклама, вечные статейные ссылки с общетематического ресурса (ТИЦ 750)

Приветствую, форум!
Хочу предложить вам рекламу, или вечные статейные ссылки с моего ресурса! Мой сайт, VilingStore.net - это своего рода каталог актуального контента и товаров с элементами социальной сети. На сайте каждый день публикуются: обзоры, информационные статьи, рецепты, советы, подборки, ТОПы, фотоотчеты и посты чисто развлекательного характера. Тематика и направление самые разные: авто-мото, кулинария, музыка, спорт, дизайн, мода, литература, техника, животные, игры и тп. Нас посещает, в среднем, от 10 до 30 тысяч пользователей каждый день, которые сами ищут нужную им информацию, читают статьи, делают переходы и делятся ими внутри проекта и в соц.сетях. Таким образом, размещая свои материалы у нас, Вы сможете не только увеличить ссылочную массу своего ресурса, но и получить реальных клиентов, трафик.
Если вкратце, то наш проект сегодня это:
1. ТИЦ 750.
2. Посещение - в среднем 10 - 30 тысяч уникальных пользователей в день.
3. Заинтересованные пользователи, которые станут вашими читателями, благодаря чему вы получите целевой трафик на свой ресурс.
4. Ценные ссылки от авторитетного сайта.
5. Простые и удобные инструменты для публикации своих статей.
6. Быстрая индексация статей поисковиками.
7. Адаптация сайта под экраны планшетов и смартфонов.
8. Тесная интеграцию с социальными сетями.
У нас можно:
1. Разместить свои ссылки в одной из уже написанных статей.
2. Разместить свою статью со ссылками.
3. Заказать написание и размещение статей нам.
4. Создать самому, или заказать нам создание и наполнение блога на поддомене (брендированный промо-профиль). При заказе блога на поддомене, в качестве бонуса идет анализ конкурентов и подбор ключевых запросов – БЕСПЛАТНО. Блоги на поддоменах поисковики расценивают как отдельные сайты.
Приведу немного примеров:
- Статьи наших пользователей: 1
, 2
, 3
.
- Примеры профилей: 1
, 2
, 3
.
- Примеры блогов на поддомене: 1
, 2
, 3
.
Что касается цен, то тут все индивидуально. Цена будет зависеть следующих факторов:
· Сколько Вы хотите разместить у нас ссылок и где;
· Кто будет готовить статью для размещения, мы или Вы, и сколько их будет;
· Тематика.
В общем, спрашивайте конкретно, договоримся.
При продолжительном сотрудничестве возможны скидки и индивидуальные условия.
Если заинтересовало предложение или есть вопросы, пишите:
• Skype – fedotov2388
• ICQ – 706825643
• e-mail - fedjevsky@gmail.com
• ЛС на форуме
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