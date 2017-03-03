Продам домены .ru по 20 рублей за штуку

Отправлено Сегодня, 06:32

Доброго всем времени суток!



В наличии имеются около 300 доменов в зоне .ru куплены на 1 год, примерно 2-3 недели назад.

Использовались для добычи купонов, который дает регистратор при покупке.

Домены нигде не засвечены. Зареганы на левые данные.

У каждого домена своя панель управления, то есть 1 домен = 1 ЛК.

Продаю доступ к панели управления доменом, сможете поменять пароль и мыло для восстановления.

Цена 1 шт = 20 рублей. Если берете все сразу, то 15 рублей / штука.

Писать в skype davila13.