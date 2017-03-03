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Продам домены .ru по 20 рублей за штуку

Автор темы bur, Сегодня, 06:32

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#1 bur

bur

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:32

Доброго всем времени суток!

В наличии имеются около 300 доменов в зоне .ru куплены на 1 год, примерно 2-3 недели назад.
Использовались для добычи купонов, который дает регистратор при покупке.
 
Домены нигде не засвечены. Зареганы на левые данные.
 
У каждого домена своя панель управления, то есть 1 домен = 1 ЛК.
Продаю доступ к панели управления доменом, сможете поменять пароль и мыло для восстановления.
 
Цена 1 шт = 20 рублей. Если берете все сразу, то 15 рублей / штука.
 
Писать в skype davila13.

 


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