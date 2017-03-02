Продажа закинутых денег на ЯД за 50%

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Новичок
Отправлено Сегодня, 14:07
Уважаемые форумчане!
У меня вопрос!
У меня на ЯД, есть 9000 руб. , можно ли их продать например за 4500 руб.? Вывести возможности нет :-)
Ученик
Отправлено Сегодня, 14:17
А почему нет возможности вывести?
Отправлено Сегодня, 15:44
Webriter,
Нет возможности вернуть обратно на расчётный счёт :-(
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