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Продажа закинутых денег на ЯД за 50%

Автор темы Leon321, Сегодня, 14:07

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Сообщений в теме: 2

#1 Leon321

Leon321

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:07

Уважаемые форумчане!

 

У меня вопрос! 

 

У меня на ЯД, есть 9000 руб. , можно ли их продать например за 4500 руб.? Вывести возможности нет :-)

 


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#2 Webriter

Webriter

    Ученик

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  • 15 сообщений
1
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:17

А почему нет возможности вывести?


  • 0

#3 Leon321

Leon321

    Новичок

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0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:44

Webriter,

 

Нет возможности вернуть обратно на расчётный счёт :-( 


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