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А из какашек кофе делают ))

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 12:12
лювак

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#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 219 сообщений
6 394
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 12:12

Сегодня попробовал, ничего так :)

 

Если что, прошу прощения :blush:

 

Лювак.jpg

 

http://www.life-in-t....ru/kopi-luwak/


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