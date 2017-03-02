Как отключить надоедливые уведомления о трансляции во ВКонтакте

Отправлено Сегодня, 11:33

Добрый день! Публиковал этот пост во ВКонтакте. Оказалось, что многие люди не знают, как отключить уведомления о трансляциях. Поэтому я решил разместить инструкцию на форуме. Вдруг кому пригодится

Если вас, как и меня, достали сообщения о всяких трансляциях типа: «Привет я веду трансляцию», «Я еду туда-то и туда-то», «Смотрите, как я ем шаурму» – изучите пошаговое руководство в картинках и отключите эти надоедливые уведомления.



Итак:

1. Заходим в уведомления

2. Видим, что кто-то из друзей начал очередную трансляцию. Переходим на страницу друга

3. Нажимаем под кнопкой «Написать сообщение» область с тремя точками

4. В выпавшем окне тыкаем по «Не сообщать о трансляциях»



Готово. Вам больше не придут уведомления от этого человека

Картинка №1

Картинка №2

Сообщение отредактировал Григорий Миндеров: Сегодня, 11:35