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Как отключить надоедливые уведомления о трансляции во ВКонтакте

Автор темы Григорий Миндеров, Сегодня, 11:33

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#1 Григорий Миндеров

Григорий Миндеров

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 35 сообщений
15
Хороший
  • Страна, Город:
    Казань
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:33

Добрый день! Публиковал этот пост во ВКонтакте. Оказалось, что многие люди не знают, как отключить уведомления о трансляциях. Поэтому я решил разместить инструкцию на форуме. Вдруг кому пригодится :)

 

Если вас, как и меня, достали сообщения о всяких трансляциях типа: «Привет я веду трансляцию», «Я еду туда-то и туда-то», «Смотрите, как я ем шаурму» – изучите пошаговое руководство в картинках и отключите эти надоедливые уведомления.

Итак:
1. Заходим в уведомления
2. Видим, что кто-то из друзей начал очередную трансляцию. Переходим на страницу друга
3. Нажимаем под кнопкой «Написать сообщение» область с тремя точками
4. В выпавшем окне тыкаем по «Не сообщать о трансляциях»

Готово. Вам больше не придут уведомления от этого человека :)

 

Картинка №1

FymZnULUjVY.jpg

 

 

Картинка №2

 

tHNNfIwJCIA.jpg


Сообщение отредактировал Григорий Миндеров: Сегодня, 11:35

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