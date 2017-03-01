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Мошенники, маскирующиеся под сотового оператора

Автор темы Morion, Вчера, 16:40
билайн мошенники

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Сообщений в теме: 5

#1 Morion

Morion

    Коммерсант

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Отправлено Вчера, 16:40

Здравствуйте, форумчане!

Заинтересовал один странный факт. Спустился проверить свой почтовый ящик, и нашёл в нём вместе с привычным уже рекламным мусором SIM-карту оператора сотовой связи "Билайн". Вот её скан:

File0002.jpg

Как Вы думаете? Это действительно "Билан" беспредельничает, или же жулики решили подзаработать?

 

Почему я так нелестно о популярном операторе сотовой связи?

Если это действительно он, то не думаю, что это правильный способ увеличить количество свой клиентов. Бесконтрольно раздавать свои SIM-ки ... ... ...?  :unsure: Куда ФСБ смотрит?

Кстати, они же (beeline.ru), на официальном сайте в разделе "Безопасность", категорически НЕ советуют подобными способами получать карты связи, НО ... ... ...

Покупали мы планшет в "М-Видео", так нам билайновскую SIM-карту для интернета дали вместе с планшетом. Тоже БЕЗ всяких идентификаций. Так что ... ... ... . Не знаю.

Вот решил у Вас спросить, получали ли и Вы подобные "посылки" с SIM-ками?

 

Всё же думаю, что это жулики такие SIM-ки разбрасывают по ящикам.

Да, кстати, и возле метро частенько раздают такие карты связи, и именно почему-то "Билайн". Буквально, на той неделе какой-то африканец раздавал их(?) карты.

 

Ну ... ..., я сегодня отправил запрос на адрес otvet@beeline.ru со сканами двух сторон этой карты. Когда ответят, напишу здесь.

 

На этом пока всё.  Интересно, что Вы думаете по этому поводу? :unsure:


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#2 Денис Абросимов

Денис Абросимов

    Киберсант

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5
Обычный
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Отправлено Вчера, 17:38

Навряд ли это Билайн.

Насколько я знаю, существует закон, который обязывает выдавать симки только по паспорту. Не думаю, что крупная компания стала бы так рисковать.


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#3 Morion

Morion

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 17:54

Навряд ли это Билайн. Насколько я знаю, существует закон, который обязывает выдавать симки только по паспорту. Не думаю, что крупная компания стала бы так рисковать.

:thumbsup: Точно, Денис!

Как и обещал, когда получу ответ от "Билайн", напишу здесь же результат.

Да! Это мошенники распространяют такие клоны карт.  Молодцы "Билайн"! Ответ пришёл быстро:

otvet.jpg

 

Заодно покажу и "служебную" сторону такой "карты-разводилки":

File0001.jpg

Не попадайтесь на удочку разных "умников". Чем больше мы будем знать об их методах, тем сложнее им (жулью разному) нас обманывать станет.

 

На этом на сегодня всё.  Доброго времени суток! :)


Сообщение отредактировал Morion: Вчера, 18:03

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#4 трай

трай

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 19:19

Morion, мне на ящик периодически-регулярно приходят письма от "операторов моб. связи", "банков", "платежных систем" - при этом - адреса очень похожи - сразу улетают в спам, даже не открываю, т.к., только я знаю, на какие уведомления по эл. почте и от кого я подписан. Особенно, "умиляют" мошенники а ля - "вам зачислено/переведено".


  • 2

#5 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 09:14

Тема переименована и перенесена в соответствующий раздел.


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#6 Morion

Morion

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 12:49

Тема переименована и перенесена в соответствующий раздел.

 

:thumbsup: О! Точно в цель!  Алексей, спасибо, что Вы переименовали тему. А то, когда я создавал, ещё не получал ответа от службы поддержки "Билайн". Теперь всё совершенно верно. :)

 

А почему были некоторые сомнения?

Я в первом посту писал об этом, но немножечко повторю. Заодно и Денису отвечу.

 

Насколько я знаю, существует закон, который обязывает выдавать симки только по паспорту. Не думаю, что крупная компания стала бы так рисковать.

 

:thumbsup: Точно, Денис, закон-то существует, но SIM-карту мобильного интернета, когда планшет покупали в "М-Видео", нам вручили вместе с оплаченной покупкой БЕЗ каких-либо паспортов или иных документов, идентифицирующих личность покупателя. И это была карта именно "Билайн".

Вот я и подумал, что они решили дальше пойти в своих рекламных ухищрениях. К счастью - ошибся. :)

Их служба поддержки ответила очень быстро. Выше я разместил результат их ответа. Вопросов не осталось. Молодцы они! :)

 

 

мне на ящик периодически-регулярно приходят письма от "операторов моб. связи", "банков", "платежных систем" - при этом - адреса очень похожи - сразу улетают в спам, даже не открываю, т.к., только я знаю, на какие уведомления по эл. почте и от кого я подписан. Особенно, "умиляют" мошенники а ля - "вам зачислено/переведено".

 

:thumbsup: Трай, это Вы точно написали! Но с этими-то "умниками" всё ясно: :blue:

Дело в том, что карточку обнаружил в физическом почтовом ящике, куда разную печатную продукцию опускают. Где-то месяца три-четыре тому назад кредитную карту от якобы(!) "Тинькофф" прислали. Ну ... ... ... :laugh:

 

Ну, а с "емейл-благодетелями" поступаю так же, как и Вы - в спам не глядя!

 

Хотя, зря наверное. Давно бы уже миллионером стал бы ... ... :biggrin: :biggrin: :biggrin: Только ... ... Куда их "денежные переводы" девать?! Это ж надо мешок большой шить для денег ... ... . Суета! :biggrin: :biggrin: :biggrin:

 

Я тут, как-то сказал жене: "Слушай, сшей мне мешок, а то - гляди, сколько деньжищ прислали ...".

Она: "Кто это тебе переслал? Ты заказ выполнил?"

Я: "Нет. Добрые люди прислали, чтоб мы ни в чём себе не отказывали ... ...".  :biggrin: :biggrin:

Короче, потом объяснил ей, что это за "переводы" такие, и, как нужно себя вести с подобными посланиями.


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