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Беспредел "Билайн" или мошенники?

Автор темы Morion, Сегодня, 16:40
билайн мошенники

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Сообщений в теме: 2

#1 Morion

Morion

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 204 сообщений
134
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:40

Здравствуйте, форумчане!

Заинтересовал один странный факт. Спустился проверить свой почтовый ящик, и нашёл в нём вместе с привычным уже рекламным мусором SIM-карту оператора сотовой связи "Билайн". Вот её скан:

File0002.jpg

Как Вы думаете? Это действительно "Билан" беспредельничает, или же жулики решили подзаработать?

 

Почему я так нелестно о популярном операторе сотовой связи?

Если это действительно он, то не думаю, что это правильный способ увеличить количество свой клиентов. Бесконтрольно раздавать свои SIM-ки ... ... ...?  :unsure: Куда ФСБ смотрит?

Кстати, они же (beeline.ru), на официальном сайте в разделе "Безопасность", категорически НЕ советуют подобными способами получать карты связи, НО ... ... ...

Покупали мы планшет в "М-Видео", так нам билайновскую SIM-карту для интернета дали вместе с планшетом. Тоже БЕЗ всяких идентификаций. Так что ... ... ... . Не знаю.

Вот решил у Вас спросить, получали ли и Вы подобные "посылки" с SIM-ками?

 

Всё же думаю, что это жулики такие SIM-ки разбрасывают по ящикам.

Да, кстати, и возле метро частенько раздают такие карты связи, и именно почему-то "Билайн". Буквально, на той неделе какой-то африканец раздавал их(?) карты.

 

Ну ... ..., я сегодня отправил запрос на адрес otvet@beeline.ru со сканами двух сторон этой карты. Когда ответят, напишу здесь.

 

На этом пока всё.  Интересно, что Вы думаете по этому поводу? :unsure:


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#2 Денис Абросимов

Денис Абросимов

    Киберсант

  • Инфоменеджер Info-DVD.Ru
  • 15 сообщений
5
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Ростов-на-Дону
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 17:38

Навряд ли это Билайн.

Насколько я знаю, существует закон, который обязывает выдавать симки только по паспорту. Не думаю, что крупная компания стала бы так рисковать.


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#3 Morion

Morion

    Коммерсант

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 204 сообщений
134
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 17:54

Навряд ли это Билайн. Насколько я знаю, существует закон, который обязывает выдавать симки только по паспорту. Не думаю, что крупная компания стала бы так рисковать.

:thumbsup: Точно, Денис!

Как и обещал, когда получу ответ от "Билайн", напишу здесь же результат.

Да! Это мошенники распространяют такие клоны карт.  Молодцы "Билайн"! Ответ пришёл быстро:

otvet.jpg

 

Заодно покажу и "служебную" сторону такой "карты-разводилки":

File0001.jpg

Не попадайтесь на удочку разных "умников". Чем больше мы будем знать об их методах, тем сложнее им (жулью разному) нас обманывать станет.

 

На этом на сегодня всё.  Доброго времени суток! :)


Сообщение отредактировал Morion: Сегодня, 18:03

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