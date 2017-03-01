Беспредел "Билайн" или мошенники?

Здравствуйте, форумчане!
Заинтересовал один странный факт. Спустился проверить свой почтовый ящик, и нашёл в нём вместе с привычным уже рекламным мусором SIM-карту оператора сотовой связи "Билайн". Вот её скан:
Как Вы думаете? Это действительно "Билан" беспредельничает, или же жулики решили подзаработать?
Почему я так нелестно о популярном операторе сотовой связи?
Если это действительно он, то не думаю, что это правильный способ увеличить количество свой клиентов. Бесконтрольно раздавать свои SIM-ки ... ... ...? Куда ФСБ смотрит?
Кстати, они же (beeline.ru), на официальном сайте в разделе "Безопасность", категорически НЕ советуют подобными способами получать карты связи, НО ... ... ...
Покупали мы планшет в "М-Видео", так нам билайновскую SIM-карту для интернета дали вместе с планшетом. Тоже БЕЗ всяких идентификаций. Так что ... ... ... . Не знаю.
Вот решил у Вас спросить, получали ли и Вы подобные "посылки" с SIM-ками?
Всё же думаю, что это жулики такие SIM-ки разбрасывают по ящикам.
Да, кстати, и возле метро частенько раздают такие карты связи, и именно почему-то "Билайн". Буквально, на той неделе какой-то африканец раздавал их(?) карты.
Ну ... ..., я сегодня отправил запрос на адрес otvet@beeline.ru со сканами двух сторон этой карты. Когда ответят, напишу здесь.
На этом пока всё. Интересно, что Вы думаете по этому поводу?