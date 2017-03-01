Услуга ARC Following Instagram

Отправлено Сегодня, 11:16

Услуга ARC Following - это новый сервис, который работает в автоматическом режиме для продвижения в социальной сети Инстаграм, у которого нет аналогов. Система АРК даёт возможность в течении минуты выполнить запуск заданий на массовое привлечение целевой аудитории. Прямая ссылка для покупки услуги: http://promo.apibossa.pw/?tag=ark-folloving

Наш алгоритм самопроизвольно соберет целевую аудиторию для Вашего аккаунта и активирует продвижение, которое будет включать в себя в исполнении ряда нюансов:

1. Установка лайков в автоматическом режиме на последние публикации группы людей, объединённых общими интересами.

2. Автоматизированная установка лайков на свежие публикации ваших друзей (людей, на которых вы подписаны в инстаграм) для поддержания обратной связи.

3. Автоматизированный Unfollowing от неактивных подписок (при необходимости).

4. Автоматическое определение скорости масслайкинга (базируется на дате регистрации Вашего профиля) - это позволяет избежать запретов и установления количественного ограничения от социальной сети Инстаграм.

5. Автолайки RAiN - технология накрутки автоматизированных лайков на публикации, сделанные Вами не так давно (данная функция уже внедрена в АРК фолловинг, в случае, если Вы ранее купили простые автоматизированные лайки с помощью нашего сервиса; причём, объём автолайков, которые были заказаны не важен). Для активации лайков RAIN вы можете заказать автолайки в социальной сети Инстаграм по этой ССЫЛКЕ. Описание сервиса RAiN читайте тут: wiki.bos.bz/rain.php

6. Автоматический сбор подписчиков, который формируется, исходя из тематики Вашего аккаунта (полный анализ ваших хештегов на новых публикациях).

7. Автоматический регулярный повторный сбор целевой аудитории, для вечного поддержания эффективности продвижения в инстаграм. Вы просто ставите задание, а ARC самостоятельно выполняет всю остальную работу, связанную со сбором, обзора и фильтрации Вашей целевой аудитории.

8. Автоматические фильтры во время установки лайков на то, что же опубликовано Вашей целевой аудитории из социальной сети Инстаграм. У фильтров ARC нет аналогов, они прошли многолетние тесты, а теперь ими воспользоваться можете и Вы! Описание процесса фильтрации во время простановки лайков читайте по этой ссылке: wiki.bos.bz/arc_filters.php

9. Платформа АРК обеспечивает сохранность Вашей кодовой фразы, его не знают даже администраторы сервиса! Данные для входа в инстаграме содержатся на серверах ARC, которые производят процесс продвижения. Официальное описание услуги АРК Following читайте по указанной ниже ссылке: wiki.bos.bz/arc.php Новости о развитии технологии ARC размещены здесь: wiki.bos.bz.

Ссылка для заказа услуги: http://promo.apibossa.pw/?tag=ark-folloving

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Сообщение отредактировал Cristi: Сегодня, 11:17