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Инвестируем в производство партнерских веб-сайтов

Автор темы МихаилКуракин, Сегодня, 07:49

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#1 МихаилКуракин

МихаилКуракин

    Коммерсант

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Отправлено Сегодня, 07:49

Инвестируем в производство партнерских веб-сайтов
 
Автор: Денис Тепцов
 
Инвестиции в продвижение партнерских сайтов — куда более ощутимый драйвер для роста их посещаемости, чем обыкновенный энтузиазм и другие некоммерческие пути продвижения. Тем не менее, осмысление основных этапов сайт-мэйкинга, а также  его последующего развития и монетизации при малобюджетном подходе, обязательны и для инвестиционного. Необходимо в целом освоить процесс, прежде чем отпускать отдельные задачи на аутсорс наемным специалистам.
 
 
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Команда победителей — собери их всех!
 
У вас есть деньги, и теперь нужно собрать команду опытных специалистов, чтобы грамотно развернуть бизнес. Будет хорошо найти профессионального управляющего, имеющего опыт продвижения и монетизации партнерских сайтов с нуля, за счет инвестиций, который возьмет весь процесс на аутсорс. Но мы уже договорились, что первый сайт будет создаваться под вашим чутким руководством.
 
Другой вопрос — с чьей помощью?
 
  • Вам понадобится SM-маркетолог-менеджер-аналитик, который сможет обосновать идею проекта, каналы монетизации, организовать продвижение
  • Необходимы хорошие веб-программист и дизайнер, которые построят качественный и безопасный сайт и будут оказывать услуги техподдержки
  • Нужен контент-менеджер (управляющий редактор) и исполнители, которые будут наполнять сайт клиентоориентированным контентом
  • Также наймите медиа-аналитика, который будет отчитываться за рыночную конъюнктуру: спрос, конкурентов,  об открывающихся трендах и ситуативных перспективах, а также рисках
  • Первый сайт — ваш самый любимый, и поэтому нужно быть максимально вовлеченным в процесс его создания. Определитесь с идеей, затем ищите специалистов, обязательно задавайте вопросы — много вопросов. Не вникайте особо в частные детали и нюансы, постарайтесь увязать всё в общей картине. Главное — понять как все устроено в целом: основные этапы сайтостроительства, какие специалисты пригодятся и сколько им платить, как отличить профессионалов от дилетантов и где их искать, как организовать их совместную трудовую деятельность.
     
    Социальный медиа маркетинг — эффективный подход к продвижению
     
    Среди всех медиа-специалистов, эффективнейшие  механизмы продвижения в Сети находятся в руках этих самых SM-менеджеров. Эти менеджеры работают со специальным аналитическим программным обеспечением и успешно применяют его в целях таргетинга, то есть захвата определенных целевых групп на различных социальных платформах и в сетях, а также бдительно следят за конъюнктурой рекламных трендов, используя их в качестве краткосрочных бустеров общего роста посещаемости.
     
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    Популярные таргеты для захвата пользователей соцсетей 
     
    Пригласите одного из таких маркетологов и вы будете удивлены, как быстро ваш ресурс наполнится множеством пользователей. А если присутствует заинтересованность, то можете и сами без труда освоить основы SMM — в интернете предостаточно кейсов и тематических исследований.  Кстати говоря, создание партнерских сайтов тоже относится к промыслу социального медиа маркетинга, поскольку как раз и рассчитан на трансфер потребителей в сети.
     
    Создаем партнерские сайты. Много партнерских сайтов
     
    После того, как набьете пару шишек, с горем пополам запустите ваш первый сайт и подключитесь к партнеркам, переходите второму, третьему, десятому. Но не отпускайте всё на самотек —  контролируйте управляющих. Сайт это маленькая компания, у вас будет множество таких, и поэтому нужен строгий порядок отчетности, для начала вообще ежедневный: о текущих стратегических задачах, состоянии каналов монетизации, ситуативных проблемах, конкурентной среды.
     
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    Как это все работает — в общих чертах
     
    Дифференцируйся или умри: создавать сайты ориентированные под разные партнерские программы и разных партнеров соответственно. Продажа товаров и услуг онлайн по различным программам вроде CPS, Rebate, CPL, CPA — верный способ добиться большей рентабельности для активов (сайтов), а также диверсифицировать потребительские риски. Сайты также должны различаться в тематике:
     
  • услуги финансовых компаний пользуются хорошим спросом всегда — это может быть основой для ваших главных проектов — половина будущих веб-проектов
  • разнообразные товары, услуги широкого назначения — приблизительно 1\3 от ваших проектов
  • некоторые товары и услуги пользуются исключительно сезонным спросом, и соответствующие партнерские сайты нужно развивать для получения хорошей прибыли в нужное время — приблизительно одна десятая всех ваших проектов
    •  
    Вы можете создавать партнерские сайты для своего основного сайта. Это заставит поисковые машины думать, что ваш сайт пользуется значительной популярностью в сегменте. Реализуется это путем создания дополнительных тематических сайтов, на которых размещаются ссылки на основной, делаются репосты и так далее.
     
    А можно просто недорого купить ссылки и рекламу Вашего сайта на бирже. Это избавит от необходимости развивать сайты поддержки.
     
    Все силы бросить на конкурентоспособность
     
    В веб-бизнесе особая конкуренция. Сайт — это не хлебный магазин за углом, который вроде как не конкурент тому, что через квартал — ведь в интернете не нужно ходить далеко и достаточно просто прописать ссылку в адресное поле браузера, чтобы зайти на любимый сайт. И десятки тысяч сайтов отчаянно борются сегодня между собой за то, чтобы быть вашими любимыми.
     
    Не заблуждайтесь, тот счет, что сегодня можно легко создать сайт  и рассчитывать на высокие позиции в поисковых рейтингах. Это возможно, но обойдется очень дорого, поскольку придется заплатить достаточно, чтобы перекрыть рентабельность рекламных ссылок на бесчисленные конкурентные сайты.  
     
    Но все же, всеми силами постарайтесь ворваться в нишу финансов. Такие сферы менее всего чувствительны к кризису спроса. Если сразу не получилось завести партнерские отношения с крупными банками, дилерами или брокерскими компаниями — не отчаивайтесь. Возможно, вы еще недостаточно раскрутились. Поищите партнеров попроще — например продавцов атрибутики с символикой трейдинга, специализированные книжные издания, журналы и другие смежные профобласти.
     
    Бдительно руководите вашими сотрудниками, самостоятельно анализируйте рыночную макродинамику и тенденции, открывая новые перспективы для новых сайтов, и защищаясь от рисков. Любой, кто наконец почувствовал отклик посетителей, набив закономерные шишки и найдя как-минимум два с половиной уникальных подхода к партнерскому продвижению, уже не остановится и будет создавать новые и новые сайты — организовывать целые партнерские сети! Ведь область интернет-продаж еще молодая и располагает к развитию новых веб-рынков и их отдельных сегментов, а нужно лишь  поставить трезвые цели, собрать команду, составить бизнес-план, немного пожадничать, перепугать конкурентов и все — успех.
     
    Главное — держать нос по ветру, то есть — по рынку!
     
    Источник материала: https://www.litefore...-i-mnogo-deneg/

     


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    С уважением, представитель группы компаний LiteForex, Михаил Куракин.
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