Отправлено Сегодня, 07:49

Инвестируем в производство партнерских веб-сайтов

Автор: Денис Тепцов

Инвестиции в продвижение партнерских сайтов — куда более ощутимый драйвер для роста их посещаемости, чем обыкновенный энтузиазм и другие некоммерческие пути продвижения. Тем не менее, осмысление основных этапов сайт-мэйкинга, а также его последующего развития и монетизации при малобюджетном подходе, обязательны и для инвестиционного. Необходимо в целом освоить процесс, прежде чем отпускать отдельные задачи на аутсорс наемным специалистам.

Команда победителей — собери их всех!

У вас есть деньги, и теперь нужно собрать команду опытных специалистов, чтобы грамотно развернуть бизнес. Будет хорошо найти профессионального управляющего, имеющего опыт продвижения и монетизации партнерских сайтов с нуля, за счет инвестиций, который возьмет весь процесс на аутсорс. Но мы уже договорились, что первый сайт будет создаваться под вашим чутким руководством.

Другой вопрос — с чьей помощью?

Вам понадобится SM-маркетолог-менеджер-аналитик, который сможет обосновать идею проекта, каналы монетизации, организовать продвижение

Необходимы хорошие веб-программист и дизайнер, которые построят качественный и безопасный сайт и будут оказывать услуги техподдержки

Нужен контент-менеджер (управляющий редактор) и исполнители, которые будут наполнять сайт клиентоориентированным контентом

Также наймите медиа-аналитика, который будет отчитываться за рыночную конъюнктуру: спрос, конкурентов, об открывающихся трендах и ситуативных перспективах, а также рисках

Первый сайт — ваш самый любимый, и поэтому нужно быть максимально вовлеченным в процесс его создания. Определитесь с идеей, затем ищите специалистов, обязательно задавайте вопросы — много вопросов. Не вникайте особо в частные детали и нюансы, постарайтесь увязать всё в общей картине. Главное — понять как все устроено в целом: основные этапы сайтостроительства, какие специалисты пригодятся и сколько им платить, как отличить профессионалов от дилетантов и где их искать, как организовать их совместную трудовую деятельность.

Социальный медиа маркетинг — эффективный подход к продвижению

Среди всех медиа-специалистов, эффективнейшие механизмы продвижения в Сети находятся в руках этих самых SM-менеджеров. Эти менеджеры работают со специальным аналитическим программным обеспечением и успешно применяют его в целях таргетинга, то есть захвата определенных целевых групп на различных социальных платформах и в сетях, а также бдительно следят за конъюнктурой рекламных трендов, используя их в качестве краткосрочных бустеров общего роста посещаемости.

Популярные таргеты для захвата пользователей соцсетей

Пригласите одного из таких маркетологов и вы будете удивлены, как быстро ваш ресурс наполнится множеством пользователей. А если присутствует заинтересованность, то можете и сами без труда освоить основы SMM — в интернете предостаточно кейсов и тематических исследований. Кстати говоря, создание партнерских сайтов тоже относится к промыслу социального медиа маркетинга, поскольку как раз и рассчитан на трансфер потребителей в сети.

Создаем партнерские сайты. Много партнерских сайтов

После того, как набьете пару шишек, с горем пополам запустите ваш первый сайт и подключитесь к партнеркам, переходите второму, третьему, десятому. Но не отпускайте всё на самотек — контролируйте управляющих. Сайт это маленькая компания, у вас будет множество таких, и поэтому нужен строгий порядок отчетности, для начала вообще ежедневный: о текущих стратегических задачах, состоянии каналов монетизации, ситуативных проблемах, конкурентной среды.

Как это все работает — в общих чертах

Дифференцируйся или умри: создавать сайты ориентированные под разные партнерские программы и разных партнеров соответственно. Продажа товаров и услуг онлайн по различным программам вроде CPS, Rebate, CPL, CPA — верный способ добиться большей рентабельности для активов (сайтов), а также диверсифицировать потребительские риски. Сайты также должны различаться в тематике:

услуги финансовых компаний пользуются хорошим спросом всегда — это может быть основой для ваших главных проектов — половина будущих веб-проектов

разнообразные товары, услуги широкого назначения — приблизительно 1\3 от ваших проектов

некоторые товары и услуги пользуются исключительно сезонным спросом, и соответствующие партнерские сайты нужно развивать для получения хорошей прибыли в нужное время — приблизительно одна десятая всех ваших проектов

Вы можете создавать партнерские сайты для своего основного сайта. Это заставит поисковые машины думать, что ваш сайт пользуется значительной популярностью в сегменте. Реализуется это путем создания дополнительных тематических сайтов, на которых размещаются ссылки на основной, делаются репосты и так далее.

А можно просто недорого купить ссылки и рекламу Вашего сайта на бирже. Это избавит от необходимости развивать сайты поддержки.

Все силы бросить на конкурентоспособность

В веб-бизнесе особая конкуренция. Сайт — это не хлебный магазин за углом, который вроде как не конкурент тому, что через квартал — ведь в интернете не нужно ходить далеко и достаточно просто прописать ссылку в адресное поле браузера, чтобы зайти на любимый сайт. И десятки тысяч сайтов отчаянно борются сегодня между собой за то, чтобы быть вашими любимыми.

Не заблуждайтесь, тот счет, что сегодня можно легко создать сайт и рассчитывать на высокие позиции в поисковых рейтингах. Это возможно, но обойдется очень дорого, поскольку придется заплатить достаточно, чтобы перекрыть рентабельность рекламных ссылок на бесчисленные конкурентные сайты.

Но все же, всеми силами постарайтесь ворваться в нишу финансов. Такие сферы менее всего чувствительны к кризису спроса. Если сразу не получилось завести партнерские отношения с крупными банками, дилерами или брокерскими компаниями — не отчаивайтесь. Возможно, вы еще недостаточно раскрутились. Поищите партнеров попроще — например продавцов атрибутики с символикой трейдинга, специализированные книжные издания, журналы и другие смежные профобласти.

Бдительно руководите вашими сотрудниками, самостоятельно анализируйте рыночную макродинамику и тенденции, открывая новые перспективы для новых сайтов, и защищаясь от рисков. Любой, кто наконец почувствовал отклик посетителей, набив закономерные шишки и найдя как-минимум два с половиной уникальных подхода к партнерскому продвижению, уже не остановится и будет создавать новые и новые сайты — организовывать целые партнерские сети! Ведь область интернет-продаж еще молодая и располагает к развитию новых веб-рынков и их отдельных сегментов, а нужно лишь поставить трезвые цели, собрать команду, составить бизнес-план, немного пожадничать, перепугать конкурентов и все — успех.

Главное — держать нос по ветру, то есть — по рынку!