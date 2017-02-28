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Бесплатная консультация по продающим текстам

Автор темы Вероника Ширай, Вчера, 21:05

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#1 Вероника Ширай

Вероника Ширай

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Отправлено Вчера, 21:05

КОНСУЛЬТИРУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕКСТОВ НА ЛЕНДИНГАХ/САЙТАХ

ПИШУ ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ

 

Если у Вас:

 

  • есть текст на сайте/лендинге, но Вам кажется, что он работает неэффективно;
  • готов текст для сайта/лендинга, но Вы его не размещаете, потому что неуверенны в том, что он хорош, а посоветоваться не с кем;
  • есть свой сайт/лендинг, но нет текста и Вы понятия не имеете, как его писать;
  • нет ни сайта, ни текста, но есть идея

Я ПОСТАРАЮСЬ ВАМ ПОМОЧЬ

 

Предлагаю бесплатную консультацию, в течение которой я: 

 

  1. Полностью вникаю в Вашу ситуацию, вижу точку А (то, что у Вас есть сейчас) и точку Б (цель, к которой Вы стремитесь).
  2. Даю конкретные рекомендации по достижению желаемого с помощью текста - комментирую отдельные моменты Вашего продажника, аргументирую, почему лучше сделать так, а не иначе.
  3. Отвечаю на все Ваши вопросы. 

СКОРЕЕ ВСЕГО, ВАМ ИНТЕРЕСНО, ЗАЧЕМ Я ТРАЧУ СВОЕ ВРЕМЯ И ПРОВОЖУ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 

  • Во-первых, работа с клиентом и его текстом - бесценный опыт, который не заменит ни одна книга по копирайтингу.  
  • Во-вторых, помогая Вам, я помогаю себе. Расту как специалист, развиваюсь как копирайтер и консультант одновременно.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МОИ УСЛУГИ?

 

Первое. У меня есть документ, подтверждающий, что я действительно копирайтер. 

Второе. Я каждый день развиваюсь и совершенствуюсь, потому что хочу стать одним из лучших специалистов в своей области. 

 

НЕУЖЕЛИ МНЕ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ?

 

Уверяю, совсем ничего. Если же консультация окажется для Вас полезной, буду благодарна за отзыв о моей работе. 

 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, НАПИШИТЕ МНЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ЛИБО СРАЗУ ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В СКАЙП veronika 77762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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