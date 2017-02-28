Партнерская программа интернет-магазина AliExpress

Отправлено Вчера, 16:59

Знаете ли вы, что на всем известном сайте aliexpress можно не только покупать, но и зарабатывать неплохие деньги? Алиэкспресс партнерка работает уже давно (официальная и партнерская программа aliexpress epn), но большинство так и не слышали о них, а зря, ведь зарабатывать тут можно достаточно просто

Суть заработка проста: многие продавцы на алиэкспресс готовы платить процент от продажи товара, если вы приводите покупателя. Процент может быть разный, от 8,5%. Чем больше вы приведете покупателей на алиэкспресс, тем больше сможете заработать, и тут все зависит от вашей проворности.

Это самая лучшая партнерка aliexpress, по крайней мере для жителей СНГ

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