Просьба оценить вновь открывшийся Можайский форум

Здравствуйте.(не рекламы ради. важна оценка и мнение)Хочу предложить вашему вниманию и вынести на обсуждение, вновь открывшийся, обновленный, городской форум города Можайск, который прекратил свое существование еще в далеком 2011г и сегодня вновь открыт для общения.

Кроме того, что на форуме сохранены старые темы и сообщения, активно появляются новые.Хочется отметить, что население г. Можайск, с 2011г по 2016г вырасло с 10 000 до 30 000 человек. Конечно, тенденция развтия города, рождаемости и притока жителей и приезжих, не может не радовать. Город процеветает. Наверное это основные ключевые моменты, в виду которых и было принято решение восстановить форум, который в свою очередь сможет помочь в решении различных задач для Можайцев т.к. является народной версией и не принадлежит организациям или государственным структурам. Здесь каждый может высказать собственное мнение, поделиться событиями, разместить объявление или просто хорошо провести время, общаясь на интересующие темы.www.mymojaysk.ruПросьба к администрации, если эта тема создана в неподходящем разделе, перенести ее в тематический раздел, но не удалять, т.к. цель публикации не реклама ссылок и т.п. а вместо этого, хочется получить конструктивные мнения по дизайну, пожеланиям, мнениям и т.д.Спасибо.