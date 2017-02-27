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Просьба оценить вновь открывшийся Можайский форум

Автор темы grendast, Вчера, 20:19

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#1 grendast

grendast

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Отправлено Вчера, 20:19

Здравствуйте.
(не рекламы ради. важна оценка и мнение)
Хочу предложить вашему вниманию и вынести на обсуждение, вновь открывшийся, обновленный, городской форум города Можайск, который прекратил свое существование еще в далеком 2011г и сегодня вновь открыт для общения.
g8xh880yvY.gif

 

Кроме того, что на форуме сохранены старые темы и сообщения, активно появляются новые.
Хочется отметить, что население г. Можайск, с 2011г по 2016г вырасло с 10 000 до 30 000 человек. Конечно, тенденция развтия города, рождаемости и притока жителей и приезжих, не может не радовать. Город процеветает. Наверное это основные ключевые моменты, в виду которых и было принято решение восстановить форум, который в свою очередь сможет помочь в решении различных задач для Можайцев т.к. является народной версией и не принадлежит организациям или государственным структурам. Здесь каждый может высказать собственное мнение, поделиться событиями, разместить объявление или просто хорошо провести время, общаясь на интересующие темы.

www.mymojaysk.ru

Просьба к администрации, если эта тема создана в неподходящем разделе, перенести ее в тематический раздел, но не удалять, т.к. цель публикации не реклама ссылок и т.п. а вместо этого, хочется получить конструктивные мнения по дизайну, пожеланиям, мнениям и т.д. 
Спасибо.
 

 


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