Промокод на 3 месяца качественного хостинга Макхост

Отправлено Сегодня, 08:11

Тариф без ограничений. Получаете все услуги в полном объеме и того же качества, что и платный тариф.

Перенос сайтов от предыдущего хостера осуществляется бесплатно, по запросу в техническую поддержку.

Переходите по ссылке: mchost.ru

Попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете тариф Мак-10.

Дальше заполняете поля, е-мейл и указываете промо-код 99D6-CD07-CABA-0B9C в специальном поле, как на скрине:

Для активации аккаунта нужно пополнить аккаунт на 100 р, которые остаются на вашем счету, не тратятся.

Бесплатный хостинг на 93 дня, если вас что то не устроило, то можете вывести эти 100 руб в любое время

Число вводов промо-кода не ограничено. Акция бессрочная и согласована с администрацией хостинга.