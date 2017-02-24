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Разыскиваются дизайнеры

Автор темы dk2017, Сегодня, 06:14

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#1 dk2017

dk2017

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Отправлено Сегодня, 06:14

Разыскиваются одаренные дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.
Тематики на разработку:
Кристальный звездопад
Кладоискатель
Мучная фабрика
Калумбийский барон
Волк с УйлСтрит
Снуб Дог продакшен
Марсианин
Плантация бабы Зои
Самагонщики

Пример дизайна студии:

http://hydra.link/
http://onion.la/
http://chem24.in/
http://chem-24.pw/
http://chem24-biz.pw/

Оплата попроектаная, от 70к за крутой дизайн.
Пиши свой джабер под темой и портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!

 


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