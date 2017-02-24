Разыскиваются дизайнеры

Отправлено Сегодня, 06:14

Разыскиваются одаренные дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.

Тематики на разработку:

Кристальный звездопад

Кладоискатель

Мучная фабрика

Калумбийский барон

Волк с УйлСтрит

Снуб Дог продакшен

Марсианин

Плантация бабы Зои

Самагонщики



Пример дизайна студии:



http://hydra.link/

http://onion.la/

http://chem24.in/

http://chem-24.pw/

http://chem24-biz.pw/



Оплата попроектаная, от 70к за крутой дизайн.

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