Партнерская программа от spaceti

Отправлено Сегодня, 21:18

Доброго времени суток!

Меня зовут Максим, я представляю сеть партнерских программ cpaseti.com.

В нашем ассортименте вы найдете множество товаров, которые можно продвигать по партнерской программе. В среднем партнер получает по 500 рублей за каждую подтвержденную заявку на товар. Есть продукты разных областей применения, так что вы сможете найти партнерскую программу под сайт любой тематики.

Хотим предложить вам сотрудничество. Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте - cpaseti.com.

Также если у вас есть вопросы, задавайте их мне, смогу помочь.

С уважением, Максим.