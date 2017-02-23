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Как увеличить конверсию лендинга и рассылок? Советы копиратера

Автор темы scorcha, Сегодня, 17:57

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Сообщений в теме: 4

#1 scorcha

scorcha

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 17:57

Коллеги, решил поделиться своим опытом.

 

Сейчас занимаюсь созданием продающих текстов от объявлений до одностраничников.

 

В данной теме буду регулярно выкладывать полезные советы по усилению текстов на ваших сайтах и в рассылках.


Сообщение отредактировал scorcha: Сегодня, 18:14

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#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 18:11

В данной теме буду регулярно выкладывать полезные советы по усилению текстов на ваших сайтах и в рассылках.

 

Ну так выложите хотя бы один.


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#3 scorcha

scorcha

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 18:15

Мне часто задают вопрос, почему люди не читают рекламные тексты и не открывают e-mail рассылку. В 90% случаев проблема заключается в слабом заголовке. Как же заставить заголовок привлекать внимание ваших потенциальных клиентов?

 

Очертите целевую аудиторию

 

Читая заголовок, человек должен понимать, для него ваше предложение или нет. Для этого используйте тематические слова!

 

Заинтригуйте человека

 

Докажите, что читателю выгодно знакомиться с текстом! Укажите в заголовке на проблему или акцентируйте внимание на решении вопроса.

«Стаскиваете себя с кровати по утрам?»

«Как высыпаться за 6 часов и оставаться бодрым весь день?»

 

Техники создания заголовков

 

1.Неожиданный вопрос

«Почему продающие тексты не работают без австралийских кенгуру?»

В тексте обязательно раскрытие интриги, чтобы не потерять доверие посетителя. Поищите в интернете интересные истории о вашем товаре или услуге. Ни в коем случае не придумывайте сюжет самостоятельно! Нужно указывать только достоверную информацию.

 

2. Профессии и личности

«Что делает стоматолог с зубной болью?»

Также можно сослаться на название компании, имя человека (при согласии на использование имени в рекламе).

«Каким смартфоном пользуется  Дональд Трамп?»

 

3. Гарантия

Убедите потенциального клиента в надежности сотрудничества с вами!

«Вы похудеете на 14 кг за 10 дней или мы вернем вам деньги».

«Вы гарантированно сэкономите от 20% на рекламе в Google AdSense».

 

4. Списки

Людей привлекают перечисления и последовательности. А цифры в заголовке только подогревают интерес читателя.

«3 причины, по которым вы теряете клиентов».

«5 проверенных способов заработать 1000$ без вложений».

 

Не забывайте об ответе на интригу

 

Заголовком вы привлекли внимание читателя, но важно, чтобы человек в тексте нашел ответ на интригу, поднятую в заголовке. В обратном случае возникнет обида на вас, человек закроет вкладку / письмо, а вы потеряете потенциального клиента.

 

Ошибки при создании заголовков

 

Длинный красный заголовок – распространенная ошибка. Задача заголовка – вовлечь в текст, а не рассказать о чем-то. Поэтому оптимальная его длина должна быть не больше 10 слов. Не стоит использовать яркие цвета, как в заголовке, так и в тексте!

 

Нашел цитату, чтобы побудить вас к тщательной работе над заголовком. «По статистике, люди читают заголовки в пять раз чаще, чем основной текст». (Дэвид Огилви)

----------------

Думаю, вам будут полезны эти советы. Если нужна помощь в разработке продажника или текста для рассылки - обращайтесь:

 

E-mail - doct.online@yandex.ru

Skype - jeka2stay

 

Также готов бесплатно проконсультировать по интересующему вас вопросу. Если у вас есть бизнес в интернете и вам нужен аудит - смело пишите.


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 18:27
Нарушение правила 4.5

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#4 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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  • 647 сообщений
339
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 19:44

Длинный красный заголовок – распространенная ошибка.

 

да неужели? будь он хоть серо-буро-малиновый, главное - его смысл


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#5 scorcha

scorcha

    Новичок

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  • 6 сообщений
1
Обычный
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Отправлено Сегодня, 20:36

да неужели? будь он хоть серо-буро-малиновый, главное - его смысл

 

Цветной заголовок раздражает людей, и они уходят. Этот факт проверен А/Б тестированием. У текста с красным заголовком конверсия ниже.


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