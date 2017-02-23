Как написать классный продающий текст. Размышления на тему.

Отправлено Сегодня, 12:01

Коллеги, не сомневаюсь, что тема актуальна для каждого, кто желает усилить свой бизнес с помощью текста. Я поняла, что написание качественного контента для лендинга или главной страницы сайта - это целый процесс, творческий и трудоемкий. Не существует единого ответа на вопрос: КАК НАПИСАТЬ КЛАССНЫЙ ПРОДАЖНИК? А также: как сделать так, чтобы он работал и приводил клиентов? Как с помощью текста увеличить конверсию? И так далее. У каждого свои вопросы.



Повторюсь, написание работающего продажника, который приводит клиентов - это процесс. Мы работаем еще ДО того, как пишем сам текст: создаем портрет целевой аудитории, выделяем самые мощные выгоды нашего товара или услуги, выясняем, какие проблемы целевой аудитории решает наш товар или услуга, думаем о том, КАКОВО ЖЕ ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО перед конкурентами. И это лишь часть вопросов, на которые необходимо дать ответ перед тем, как приниматься за создание текста. Без этого никак. Без главной выгоды с отличием, без других, но также мощных выгод, без тщательной проработки целевой аудитории, без правильного призыва к действию НЕТ КЛАССНОГО ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА.



Поэтому, повторюсь: не существует единого ответа на вопрос "КАК НАПИСАТЬ КЛАССНЫЙ ПРОДАЮЩИЙ ТЕКСТ?" Чтобы получить качественный продажник, который будет работать, приводить клиентов, усиливать наш бизнес, нужно, чтобы были:



1. Знания. Нет, даже огромный пласт знаний.

2. Навык. Освоенный, закрепленный, который мы приобретаем с помощью опыта.



Все остальное - умение правильно излагать свои мысли, грамотность, любовь к написанию текстов - безусловно важно, но второстепенно. Без знания, КАК делать и без успешно закрепленного навыка НЕТ КЛАССНОГО ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА. Есть лишь совокупность букв, слов, словосочетаний, предложений и абзацев, - цельный, добротный текст, который никому не нужен.