Перейти к содержимому

Фотография

Трафик-менеджер для инфобизнеса (смотрите кейсы -ROI до 500%)

Автор темы Aliona, Сегодня, 18:11

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Aliona

Aliona

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 18:11

Привожу подписчиков в рассылку, вебинары, марафоны, мастер-классы.

Работаю с большими бюджетами (от 100 тыс. руб.)

Цена услуг - 15% от бюджета

Результаты моей работы по последним проектам смотрите по ссылке: https://vk.com/page-82854256_54378139

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума