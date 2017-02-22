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Хотите ли Вы видеть "Киберсант-Инвестор 2.0"?

Автор темы Денис Абросимов, Сегодня, 09:28

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#1 Денис Абросимов

Денис Абросимов

    Киберсант

  • Инфоменеджер Info-DVD.Ru
  • 11 сообщений
2
Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Ростов-на-Дону
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:28

Привет, дорогие Киберсанты!

 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос:

 

Вы хотите видеть в линейке инфопродуктов Издательства Инфо-ДВД "Киберсант-Инвестор 2.0"? Новую версию "Киберсант-Инвестора", инфокурса, с которого начинали большинство из нас.

 

Если Ваш ответ "Да", дополните его, пожалуйста, своими мыслями по поводу того, в каком формате Вы хотели бы видеть нового "Киберсант-Инвестора", чтобы он был актуален для Вас и Вы смогли действительно получить результаты, устраивающие Вас. К каким результатам Вы стремитесь? Что, по Вашему мнению, должен содержать новый "Киберсант-Инвестор", чтобы быть на гребне волны ближайшие несколько лет?

 

Если Ваш ответ "Нет", приведите свои аргументы.

 

Напишите, пожалуйста, развернутый ответ. Нам нужно знать Ваше мнение. В конце концов, на чье еще мнение нам ориентироваться, как не на мнение наших друзей - Киберсантов? ;)

 


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