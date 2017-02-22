Хотите ли Вы видеть "Киберсант-Инвестор 2.0"?

Отправлено Сегодня, 09:28

Привет, дорогие Киберсанты!

Ответьте, пожалуйста, на вопрос:

Вы хотите видеть в линейке инфопродуктов Издательства Инфо-ДВД "Киберсант-Инвестор 2.0"? Новую версию "Киберсант-Инвестора", инфокурса, с которого начинали большинство из нас.

Если Ваш ответ "Да", дополните его, пожалуйста, своими мыслями по поводу того, в каком формате Вы хотели бы видеть нового "Киберсант-Инвестора", чтобы он был актуален для Вас и Вы смогли действительно получить результаты, устраивающие Вас. К каким результатам Вы стремитесь? Что, по Вашему мнению, должен содержать новый "Киберсант-Инвестор", чтобы быть на гребне волны ближайшие несколько лет?

Если Ваш ответ "Нет", приведите свои аргументы.