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Wintraf.ru - пришло время действовать. Повышаем ставки wap-клик!

Автор темы WinTraf, Сегодня, 06:28

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#1 WinTraf

WinTraf

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:28

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Приветствуем всех участников форума!
WinTraf.ru – партнерская программа по монетизации wap трафика.
Более полугода успешно работаем в приватном режиме, так сказать только для своих.
За это время протестированы и отобраны самые конвертабельные лендинги.
Теперь анонсируем запуск в паблик.
Переводи свой трафик к нам и убедитесь, что можно зарабатывать больше!
В твоей пп такие же цены на выкуп пдп? Нет? Тогда спеши снять сливки.

 


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*стоимость выкупа пдп через 30 мин.



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  • Монетизация wap трафика России, Украины, Белоруссии, Азербайджана
  • Разнообразные методы слива: php, js
  • Высокие цены на выкуп пдп
  • Отобрано более 200 лендингов с высоким конвертом
  • Детализированная статистика реалтайм
  • Встроенная мини-TDS
  • UTM метки
  • Моментальный выкуп пдп
  • Выплаты несколько раз в день
  • Реферальная система



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Конечно мы понимаем, как тяжело потратить 5 мин. и перевести траф к нам  :thumbsup: , поэтому для мотивации запускаем акцию.
Если у тебя от 100 пдп в день, то рейт на первый месяц будет 100%.
Выжми из своего трафика максимум, лей в WinTraf.
Регистрация производится через систему инвайтов, просто хотим сразу познакомиться с каждым партнером.




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skype: support wintraf.ru
icq: 715682173
e-mail: admin@wintraf.ru

 


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