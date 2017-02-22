Wintraf.ru - пришло время действовать. Повышаем ставки wap-клик!

Приветствуем всех участников форума!
WinTraf.ru – партнерская программа по монетизации wap трафика.
Более полугода успешно работаем в приватном режиме, так сказать только для своих.
За это время протестированы и отобраны самые конвертабельные лендинги.
Теперь анонсируем запуск в паблик.
Переводи свой трафик к нам и убедитесь, что можно зарабатывать больше!
В твоей пп такие же цены на выкуп пдп? Нет? Тогда спеши снять сливки.
*стоимость выкупа пдп через 30 мин.
- Монетизация wap трафика России, Украины, Белоруссии, Азербайджана
- Разнообразные методы слива: php, js
- Высокие цены на выкуп пдп
- Отобрано более 200 лендингов с высоким конвертом
- Детализированная статистика реалтайм
- Встроенная мини-TDS
- UTM метки
- Моментальный выкуп пдп
- Выплаты несколько раз в день
- Реферальная система
Конечно мы понимаем, как тяжело потратить 5 мин. и перевести траф к нам , поэтому для мотивации запускаем акцию.
Если у тебя от 100 пдп в день, то рейт на первый месяц будет 100%.
Выжми из своего трафика максимум, лей в WinTraf.
Регистрация производится через систему инвайтов, просто хотим сразу познакомиться с каждым партнером.
skype: support wintraf.ru
icq: 715682173
e-mail: admin@wintraf.ru