EasyTop - [FREE] программа для сервисов накрутки

EasyTop – это многофункциональная программа, которая содержит в себе
несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки Turboliker, Snebes,
Smmok,Fastliker,
Promovk,Olike,Putliker,Smofast,Addmefast,
Yoolike,socgain,
Freeliked,Vkserfing,
AdSocial. Каждый встроенный бот обладает своими настройками,
позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.
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Видеоролик по программе :
Скачать : Жмяк
VT :Жмяк
Как заработать на этом софте?
Очень легко:
Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.