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EasyTop - [FREE] программа для сервисов накрутки

Автор темы dimasik9281, Вчера, 21:16

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#1 dimasik9281

dimasik9281

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Отправлено Вчера, 21:16

EasyTop  – это многофункциональная программа, которая содержит в себе
 
несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки Turboliker, Snebes,
 
Smmok,Fastliker,
 
Promovk,Olike,Putliker,Smofast,Addmefast,
 
Yoolike,socgain,
 
Freeliked,Vkserfing,
 
AdSocial. Каждый встроенный бот обладает своими настройками,
 
позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.
 
2.png
 
1.png
 
31otX0baKD0

 

Видеоролик по программе :

 
Скачать : Жмяк
VT :Жмяк
 
Как заработать на этом софте?
Очень легко:
Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.


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