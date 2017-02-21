EasyTop - [FREE] программа для сервисов накрутки

Отправлено Вчера, 21:16

EasyTop – это многофункциональная программа, которая содержит в себе



несколько ботов для автоматического выполнения заданий в сервисах накрутки Turboliker, Snebes,



Smmok,Fastliker,



Promovk,Olike, Putliker ,Smofast,Addmefast,



Yoolike,socgain,



Freeliked,Vkserfing,



AdSocial . Каждый встроенный бот обладает своими настройками,



позволяющими устанавливать задержку, подключить сервис по автоматическому распознаванию капчи.











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Видеоролик по программе :





Скачать : Жмяк

VT :Жмяк



Как заработать на этом софте?

Очень легко:

Если у вас имеются аккаунты от вк , то ставим в сервис накрутки , крутим баллы потом продает и получаем деньги.