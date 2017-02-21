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OkSender – программа для продвижения в социальной сети Одноклассники.

Автор темы dimasik9281, Вчера, 21:14

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#1 dimasik9281

dimasik9281

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Отправлено Вчера, 21:14

OkSender – программа для продвижения и раскрутки в социальной сети Одноклассники. Позволяет приглашать пользователей и друзей в группы,добавлять в друзья,делать массовые рассылки по группам/пользователям/друзьям/по комментариям. Помимо этого, программа позволяет парсить информацию из групп, а также парсить друзей/пользователей и много других функций..
 
Раскрутка вашего бизнеса или страницы в социальной сети пойдет как по маслу за считанные минуты, а причиной
этому является тот факт, что эта программа абсолютно новая, в этой версии абсолютно новый интерфейс, убрано все лишнее и оставлено
лишь необходимое для удобства пользования. Отличие этой программы от её аналогов в том, что написана она недавно и с учетом прежних
ошибок, так же использован усовершенствованный алгоритм, максимально совместимый с социальными сетями, благодаря которому вы сможете
выполнить огромное количество задач.
Эта программа которая отличается от других программ количеством своих функций, это можно сказать универсальный комбаин для
одноклассников, все самые "вкусные" возможности социальной сети можно получить через эту программу,Как пользоваться программой
разберётся даже ребенок, ничего сложного нет!.
 
obvu7yfurvU.jpg
 
XHC4y4yJoIs.jpg
 
mzG8q9ORT6U.jpg
 
TZv_OjNl9AE.jpg
 
Пример работы программы в течении 10 часов
2Rl6vX_OUtA.jpg

 

Видеоролик :
 [MEDIA media=youtube]AOA4Iq6neYw
 
Видеоролик программы : 
https://www.youtube....h?v=81c2tv7XP2U
Скачать : http://yadi.sk/d/5dTaFGF0simP7
Видеоуроки по программе : https://www.youtube....PSS9PD59YR3CSJo
VT : https://www.virustot...sis/1476482996/
Сайт программы : http://ok-sender.ru/


Сообщение отредактировал dimasik9281: Вчера, 21:15

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