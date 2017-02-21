Wintraf.ru - пришло время действовать. Повышаем ставки wap-клик!

Отправлено Сегодня, 09:47

Приветствуем всех участников форума!

WinTraf.ru – партнерская программа по монетизации wap трафика.

Более полугода успешно работаем в приватном режиме, так сказать только для своих.

За это время протестированы и отобраны самые конвертабельные лендинги.

Теперь анонсируем запуск в паблик.

Переводи свой трафик к нам и убедитесь, что можно зарабатывать больше!

В твоей пп такие же цены на выкуп пдп? Нет? Тогда спеши снять сливки.

*стоимость выкупа пдп через 30 мин.

Монетизация wap трафика России, Украины, Белоруссии, Азербайджана

Разнообразные методы слива: php, js

Высокие цены на выкуп пдп

Отобрано более 200 лендингов с высоким конвертом

Детализированная статистика реалтайм

Встроенная мини-TDS

UTM метки

Моментальный выкуп пдп

Выплаты несколько раз в день

Реферальная система

Конечно мы понимаем, как тяжело потратить 5 мин. и перевести траф к нам , поэтому для мотивации запускаем акцию.

Если у тебя от 100 пдп в день, то рейт на первый месяц будет 100%.

Выжми из своего трафика максимум, лей в WinTraf.

Регистрация производится через систему инвайтов, просто хотим сразу познакомиться с каждым партнером.

skype: support wintraf.ru

icq: 715682173

e-mail: admin@wintraf.ru