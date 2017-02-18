Выделенные серверы за 1200 руб/мес

Отправлено 18 Февраль 2017 - 19:23

Здравствуйте граждане-товарищи.

Предлагаю бюджетные выделенные серверы с локацией во Франции. На серверах установлена панель Proxmox VE, вы можете использовать сервер как один большой VPS или разделить его на несколько маленьких.



Для чего можно использовать:



Размещение сайтов. Есть шаблоны ОС с бесплатной панелью VestaCP. Либо можно заказать ISPmanager за дополнительную плату.

Хранилище данных. Можно выбрать диск вместимостью 1ТБ. Интернет-соединение 1гбит позволяет передавать большие объёмы данных на современных скоростях.

Можно установить Windows и запускать софт требующий постоянного онлайна. Например Vitosap, Metatrader и т.д.

Игровые серверы. Мощность процессора не очень высокая, в то время как игры сильно грузят процессор.

Нелегал, спам, хакерские атаки. Это не абузоустойчивый хостинг. Всё легально и всё по честному.

Память (RAM) 3.5гб / 2х-ядерный процессор 1.7ггц / Жёсткий диск 110гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1200 рублей/месяц ]

Память (RAM) 15.5гб / 8-ядерный процессор 2.4ггц / Жёсткий диск 240гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1700 рублей/месяц ]