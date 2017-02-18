Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Выделенные серверы за 1200 руб/мес

Автор темы Pascal, 18 Фев 2017 19:23

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Pascal

Pascal

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено 18 Февраль 2017 - 19:23

Здравствуйте граждане-товарищи.
Предлагаю бюджетные выделенные серверы с локацией во Франции. На серверах установлена панель Proxmox VE, вы можете использовать сервер как один большой VPS или разделить его на несколько маленьких.

Для чего можно использовать:

  • Размещение сайтов. Есть шаблоны ОС с бесплатной панелью VestaCP. Либо можно заказать ISPmanager за дополнительную плату.
  • Хранилище данных. Можно выбрать диск вместимостью 1ТБ. Интернет-соединение 1гбит позволяет передавать большие объёмы данных на современных скоростях.
  • Можно установить Windows и запускать софт требующий постоянного онлайна. Например Vitosap, Metatrader и т.д.

Под какие цели использовать серверы не нужно:
  • Игровые серверы. Мощность процессора не очень высокая, в то время как игры сильно грузят процессор.
  • Нелегал, спам, хакерские атаки. Это не абузоустойчивый хостинг. Всё легально и всё по честному.

На данный момент есть такие конфигурации:
  • Память (RAM) 3.5гб / 2х-ядерный процессор 1.7ггц / Жёсткий диск 110гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1200 рублей/месяц ]
  • Память (RAM) 15.5гб / 8-ядерный процессор 2.4ггц / Жёсткий диск 240гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1700 рублей/месяц ]

На обеих конфигцрациях сеть - 1 настоящий гигабит. Из Москвы пинг 50мс, скорость передачи данных варьируется от 300 до 600мбит.
Могу выдать тестовый доступ чтобы вы могли проверить подходит-ли вам сервер, хотя такая возможность есть не всегда.
Могу помочь в базовом администрировании сервера: установить ОС, панель управления, CMS, починить сервер если упал.
Могу перенести сайты с другого хостинга, настроить сервер под ваши сайты.
Могу просто помочь советом по системному администрированию или по тематике хостинга.

Заказ/оплату услуг можно делать на сайте mustlife.ru, так-же как на любом другом хостинге.
Если хотите индивидуальный подход, то можете писать лично мне в ЛС, либо:
На почту: comradpascal@ya.ru
Вконтакт: https://vk.com/pascal
Jabber: comradpascal@jabber.ru


  • 0
Обратно в Хостинг и домены


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Хостинг и домены
  4. Правила форума