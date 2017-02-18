Выделенные серверы за 1200 руб/мес

Здравствуйте граждане-товарищи.
Предлагаю бюджетные выделенные серверы с локацией во Франции. На серверах установлена панель Proxmox VE, вы можете использовать сервер как один большой VPS или разделить его на несколько маленьких.
Для чего можно использовать:
- Размещение сайтов. Есть шаблоны ОС с бесплатной панелью VestaCP. Либо можно заказать ISPmanager за дополнительную плату.
- Хранилище данных. Можно выбрать диск вместимостью 1ТБ. Интернет-соединение 1гбит позволяет передавать большие объёмы данных на современных скоростях.
- Можно установить Windows и запускать софт требующий постоянного онлайна. Например Vitosap, Metatrader и т.д.
Под какие цели использовать серверы не нужно:
- Игровые серверы. Мощность процессора не очень высокая, в то время как игры сильно грузят процессор.
- Нелегал, спам, хакерские атаки. Это не абузоустойчивый хостинг. Всё легально и всё по честному.
На данный момент есть такие конфигурации:
- Память (RAM) 3.5гб / 2х-ядерный процессор 1.7ггц / Жёсткий диск 110гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1200 рублей/месяц ]
- Память (RAM) 15.5гб / 8-ядерный процессор 2.4ггц / Жёсткий диск 240гб SSD или 1ТБ обычный SATA [ 1700 рублей/месяц ]
На обеих конфигцрациях сеть - 1 настоящий гигабит. Из Москвы пинг 50мс, скорость передачи данных варьируется от 300 до 600мбит.
Могу выдать тестовый доступ чтобы вы могли проверить подходит-ли вам сервер, хотя такая возможность есть не всегда.
Могу помочь в базовом администрировании сервера: установить ОС, панель управления, CMS, починить сервер если упал.
Могу перенести сайты с другого хостинга, настроить сервер под ваши сайты.
Могу просто помочь советом по системному администрированию или по тематике хостинга.
Заказ/оплату услуг можно делать на сайте mustlife.ru, так-же как на любом другом хостинге.
Если хотите индивидуальный подход, то можете писать лично мне в ЛС, либо:
На почту: comradpascal@ya.ru
Вконтакт: https://vk.com/pascal
Jabber: comradpascal@jabber.ru