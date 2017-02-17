Бесплатный вебинар: онлайн-кассы, практические советы по работе.

21 февраля в 12:00 МСК мы проведем вебинар, где эксперты Бизнес.Ру и «Платформы ОФД» расскажут об особенностях начала работы на онлайн-кассах и дадут практические советы и рекомендации.
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Программа вебинара:
- 54-ФЗ. Сроки, кого касается, что делать
- Последние рекомендации ФНС
- Модернизировать или покупать ККТ
- Дефицит Фискальных накопителей
- Как регистрировать ККТ с 1 февраля 2017
- Подключение к ОФД. Что важно
- Запуск и настройка онлайн-кассы
- Что должна уметь ваша товароучетная система
Эксперты:
- Николай Мишин, руководитель проектов «Бизнес.Ру»
- Никита Топоров, эксперт компании «Платформа ОФД»
Организатор вебинара Бизнес.Ру.
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