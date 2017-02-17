Бесплатный вебинар: онлайн-кассы, практические советы по работе.

Отправлено Сегодня, 14:37





21 февраля в 12:00 МСК мы проведем вебинар, где эксперты Бизнес.Ру и «Платформы ОФД» расскажут об особенностях начала работы на онлайн-кассах и дадут практические советы и рекомендации.



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Программа вебинара:

54-ФЗ. Сроки, кого касается, что делать

Последние рекомендации ФНС

Модернизировать или покупать ККТ

Дефицит Фискальных накопителей

Как регистрировать ККТ с 1 февраля 2017

Подключение к ОФД. Что важно

Запуск и настройка онлайн-кассы

Что должна уметь ваша товароучетная система

Эксперты:

Николай Мишин, руководитель проектов «Бизнес.Ру»

Никита Топоров, эксперт компании «Платформа ОФД»

Организатор вебинара Бизнес.Ру.

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