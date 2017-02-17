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Бесплатный вебинар: онлайн-кассы, практические советы по работе.

Автор темы БизнесРу, Сегодня, 14:37

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#1 БизнесРу

БизнесРу

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Отправлено Сегодня, 14:37

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21 февраля в 12:00 МСК мы проведем вебинар, где эксперты Бизнес.Ру и «Платформы ОФД» расскажут об особенностях начала работы на онлайн-кассах и дадут практические советы и рекомендации.

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Программа вебинара:

  • 54-ФЗ. Сроки, кого касается, что делать
  • Последние рекомендации ФНС
  • Модернизировать или покупать ККТ
  • Дефицит Фискальных накопителей
  • Как регистрировать ККТ с 1 февраля 2017
  • Подключение к ОФД. Что важно
  • Запуск и настройка онлайн-кассы
  • Что должна уметь ваша товароучетная система

Эксперты:

  • Николай Мишин, руководитель проектов «Бизнес.Ру»  
  • Никита Топоров, эксперт компании «Платформа ОФД»

Организатор вебинара Бизнес.Ру.

 

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