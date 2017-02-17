Заработок с помощью Volga-star.ru (платные вызовы и СМС)

Компания «Volga Star» предлагает Вам уникальную возможность начать своё дело на платном номере, по реализации проекта Платные Входящие Вызовы и СМС сообщения для Абонентов мобильной и городской связи.

Volga-star.ru

Короткие SMS номера

Платные мобильные номера

Коммерческие номера

Городские номера

Мы предоставляем Вам возможность попробовать свои силы в информационном бизнесе.

Так-же у нас предусмотрен заработок на партнерской программе.



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Как работает платный номер?

Платный номер это заработок на телефонном звонке. Стоимость входящего звонка от 35 до 380 рублей за 1 минуту. При звонке абонента на вызов попадает на интеллектуальную платформу, откуда поступает переадресация на ваш телефонный номер по которому непосредственно оказывается телефонная услуга. Если Абонент звонит с мобильного телефона, с его счета сотовой оператор связи списывает стоимость разговора в соответствии с тарифом так же и от местного оператора связи стоимость исходящего звонка.



Как используется номер?

Услуга является простым и удобным инструментом для организации разнообразных информационно-справочных служб, для оказания консалтинговых услуг во многих областях человеческой деятельности, таких как трудоустройство, аренда недвижимости, приватные разговоры, платные консультации, голосование , платные объявления , и всё что вы придумаете сами для развития вашего бизнеса на платном номере.







Как мы работаем?



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