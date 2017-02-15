Бесплатный вебинар "Траблшутинг"

https://vk.com/troubleshootingwebinar
Мероприятие делится на три части, каждой из которых будет уделено не более 50 минут, после которых 10 минут будет потрачено на отдых и закрепление материала.
Проходить будет в прямом эфире в instagram по ссылке: https://www.instagra...urtheprezident/
Пункт №1 — Действуй по заданному алгоритму!
Вопросы к пункту
1) Как настроиться на решение любых проблем и задач?
2) Существует ли универсальный подход к выходу из любых сложных ситуаций?
3) Что нужно делать для того, чтобы начать решать свои проблемы?
Пункт №2 — Не торопись, обдумай варианты. ⏰
Вопросы к пункту
1) Как правильно определить время на решение задачи?
2) Как найти наилучший и самый эффективный вариант решения проблемы?
3) Что такое логический и психологический методы мышления?
Пункт №3 — Постоянно практикуйся, нарабатывай опыт!
Вопросы к пункту
1) Как можно нарабатывать опыт в решении проблемных ситуаций?
2) Как жить в гармонии и без проблем, но продолжать учиться решать трудные вопросы и находить выход из сложных ситуаций? Почему это важно?
3) Как обрести уверенность в своих навыках?
Участие: совершенно БЕСПЛАТНО!
Ведёт: Артур Маков
https://vk.com/arturprezident
Сообщение отредактировал Makov: Сегодня, 16:03