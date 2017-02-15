Бесплатный вебинар "Траблшутинг"

Отправлено Сегодня, 16:03

https://vk.com/troubleshootingwebinar

Мероприятие делится на три части, каждой из которых будет уделено не более 50 минут, после которых 10 минут будет потрачено на отдых и закрепление материала.



Проходить будет в прямом эфире в instagram по ссылке: https://www.instagra...urtheprezident/



Пункт №1 — Действуй по заданному алгоритму!



Вопросы к пункту



1) Как настроиться на решение любых проблем и задач?

2) Существует ли универсальный подход к выходу из любых сложных ситуаций?

3) Что нужно делать для того, чтобы начать решать свои проблемы?



Пункт №2 — Не торопись, обдумай варианты. ⏰



Вопросы к пункту



1) Как правильно определить время на решение задачи?

2) Как найти наилучший и самый эффективный вариант решения проблемы?

3) Что такое логический и психологический методы мышления?



Пункт №3 — Постоянно практикуйся, нарабатывай опыт!



Вопросы к пункту



1) Как можно нарабатывать опыт в решении проблемных ситуаций?

2) Как жить в гармонии и без проблем, но продолжать учиться решать трудные вопросы и находить выход из сложных ситуаций? Почему это важно?

3) Как обрести уверенность в своих навыках?



Участие: совершенно БЕСПЛАТНО!

Ведёт: Артур Маков

https://vk.com/arturprezident

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Сообщение отредактировал Makov: Сегодня, 16:03