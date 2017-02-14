Аккаунты Яндекс.Директ с балансом. Купить.

Здравствуйте.
О нас. Без фанатизма...
Являемся одним из основных игроков в своей нише. Имеем гигантский опыт и огромное количество довольных клиентов. Наши менеджеры осуществляют онлайн поддержку ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени. Всегда готовы к сделкам через Гарант-сервисы. Регулярно проводим розыгрыши с призами (аккаунты Яндекс.Директс балансом 12 000 руб. и прочими).
Мы осуществляем продажу следующих товаров:
+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 12 000 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 800 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 200 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ без НДС +
+ Купон Google AdWords номиналом 2 000 рублей +
+ Промокод (купон) MyTarget номиналом 5 000 рублей +
+ Аккаунт MyTarget с балансом 10 000 рублей +
+ Аккаунт MyTarget с балансом 11 500 рублей +
+ Промокод ВК номиналом 1 500 рублей +
Принимаем оплату:
- карта Сбербанка
- карта Альфа Банка
- карта ТКС (Тинькофф)
- Яндекс.деньги (полностью идентифицирован)
- Киви кошелек (полностью идентифицирован)
- Вебмани (персональный аттестат, BL=350+)
ОТЗЫВЫ о нас в этой группе: https://vk.com/kupon_direct (Более 200 отзывов от реальных людей, с каждым можно пообщаться и т.п.)
А здесь мы периодически устраиваем конкурсы и раздаем аккаунты с промокодами, вступайте: https://vk.com/yandex_kupon
На нашем сайте Вы можете приобрести наши товары в автоматическом режиме, в любое время суток: http://direct-kupon.com/
Связь с нами:
Вконтакте: https://vk.com/stars4you
Скайп: smm.service777 (Будьте осторожны, есть клон)
тел.: 8(926)387-44-16
Email: smm.service@yandex.ru
С уважением,
Команда direct-kupon.com
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