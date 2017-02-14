Аккаунты Яндекс.Директ с балансом. Купить.

Отправлено Вчера, 23:13

Здравствуйте.



О нас. Без фанатизма...

Являемся одним из основных игроков в своей нише. Имеем гигантский опыт и огромное количество довольных клиентов. Наши менеджеры осуществляют онлайн поддержку ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени. Всегда готовы к сделкам через Гарант-сервисы. Регулярно проводим розыгрыши с призами (аккаунты Яндекс.Директс балансом 12 000 руб. и прочими).

Мы осуществляем продажу следующих товаров:



+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 12 000 рублей +

+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 800 рублей +

+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 200 рублей +

+ Аккаунт Яндекс.Директ без НДС +



+ Купон Google AdWords номиналом 2 000 рублей +



+ Промокод (купон) MyTarget номиналом 5 000 рублей +

+ Аккаунт MyTarget с балансом 10 000 рублей +

+ Аккаунт MyTarget с балансом 11 500 рублей +



+ Промокод ВК номиналом 1 500 рублей +



Принимаем оплату:

- карта Сбербанка

- карта Альфа Банка

- карта ТКС (Тинькофф)

- Яндекс.деньги (полностью идентифицирован)

- Киви кошелек (полностью идентифицирован)

- Вебмани (персональный аттестат, BL=350+)

ОТЗЫВЫ о нас в этой группе: https://vk.com/kupon_direct (Более 200 отзывов от реальных людей, с каждым можно пообщаться и т.п.)



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Связь с нами:



Вконтакте: https://vk.com/stars4you



Скайп: smm.service777 (Будьте осторожны, есть клон)

тел.: 8(926)387-44-16

Email: smm.service@yandex.ru





С уважением,

Команда direct-kupon.com



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