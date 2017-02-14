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Аккаунты Яндекс.Директ с балансом. Купить.

Автор темы Direct kupon com, Вчера, 23:13

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#1 Direct kupon com

Direct kupon com

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 23:13

Здравствуйте.

О нас. Без фанатизма...
Являемся одним из основных игроков в своей нише. Имеем гигантский опыт и огромное количество довольных клиентов. Наши менеджеры осуществляют онлайн поддержку ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени. Всегда готовы к сделкам через Гарант-сервисы. Регулярно проводим розыгрыши с призами (аккаунты Яндекс.Директс балансом 12 000 руб. и прочими).

Мы осуществляем продажу следующих товаров:

+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 12 000 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 800 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ с балансом 3 200 рублей +
+ Аккаунт Яндекс.Директ без НДС +

+ Купон Google AdWords номиналом 2 000 рублей +

+ Промокод (купон) MyTarget номиналом 5 000 рублей +
+ Аккаунт MyTarget с балансом 10 000 рублей +
+ Аккаунт MyTarget с балансом 11 500 рублей +

+ Промокод ВК номиналом 1 500 рублей +

Принимаем оплату:
- карта Сбербанка 
- карта Альфа Банка 
- карта ТКС (Тинькофф) 
- Яндекс.деньги (полностью идентифицирован) 
- Киви кошелек (полностью идентифицирован) 
- Вебмани (персональный аттестат, BL=350+)

 

ОТЗЫВЫ о нас в этой группе: https://vk.com/kupon_direct (Более 200 отзывов от реальных людей, с каждым можно пообщаться и т.п.)

А здесь мы периодически устраиваем конкурсы и раздаем аккаунты с промокодами, вступайте: https://vk.com/yandex_kupon

На нашем сайте Вы можете приобрести наши товары в автоматическом режиме, в любое время суток: http://direct-kupon.com/

Связь с нами:

Вконтакте: https://vk.com/stars4you 

Скайп: smm.service777 (Будьте осторожны, есть клон) 
тел.: 8(926)387-44-16 
Email: smm.service@yandex.ru 


С уважением, 
Команда direct-kupon.com 

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