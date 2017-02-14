Нужны дизайнеры

Отправлено Вчера, 21:15

Добрый день!

Разыскиваются одаренные дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.

Тематики на разработку:

Кристальный звездопад

Кладоискатель

Мучная фабрика

Калумбийский барон

Волк с УйлСтрит

Снуб Дог продакшен

Марсианин

Плантация бабы Зои

Самагонщики



Пример дизайна студии:



http://domsbita.co/

http://kommersant.pw/

http://molot.co/

http://sspeed.pw/

http://shama.pw/



Оплата попроектаная, от 70к за крутой дизайн.

Пиши свой джабер под темой и портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!