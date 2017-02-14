Нужны дизайнеры

Добрый день!
Разыскиваются одаренные дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.
Тематики на разработку:
Кристальный звездопад
Кладоискатель
Мучная фабрика
Калумбийский барон
Волк с УйлСтрит
Снуб Дог продакшен
Марсианин
Плантация бабы Зои
Самагонщики
Пример дизайна студии:
http://domsbita.co/
http://kommersant.pw/
http://molot.co/
http://sspeed.pw/
http://shama.pw/
Оплата попроектаная, от 70к за крутой дизайн.
Пиши свой джабер под темой и портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!