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Нужны дизайнеры

Автор темы demons063, Вчера, 21:15

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#1 demons063

demons063

    Новичок

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Отправлено Вчера, 21:15

Добрый день!

Разыскиваются одаренные дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.
Тематики на разработку:
Кристальный звездопад
Кладоискатель
Мучная фабрика
Калумбийский барон
Волк с УйлСтрит
Снуб Дог продакшен
Марсианин
Плантация бабы Зои
Самагонщики

Пример дизайна студии:

http://domsbita.co/
http://kommersant.pw/
http://molot.co/
http://sspeed.pw/
http://shama.pw/

Оплата попроектаная, от 70к за крутой дизайн.
Пиши свой джабер под темой и портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!

 


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