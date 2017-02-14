Курс по зароботку .Онлайн логист заработок от 8000р в день

Отправлено Вчера, 19:06

Здравствуйте онлайн, посетители хотел представить курс по зароботку.! Курс сто процентов рабочий, проверенный.Онлайн логист заработок от 8000р в день.Имея базу дальнобойщиков и готовые шаблоны зароботок небудет тяжолым.Вы хотите начать зарабатывать?Тогда перестаньте верить в сказки и начните заробатывать,хотя бы пару часов в день!Этого уже будет достаточно,чтобы зарабатывать 100 000р в месяц! Перейти по ссылке http://gpclick.ru/affiliate/7998879

В данном курсе предлагается занятся логистикой.Вам будет представлен груз который надо доставить из пункта А в пункт Б за определенную сумму денег. Будет представлена база дальнобойщиков.Нужно заключать договора между отправителем и дальнобойщиком.Типовые договора и как их заключать говорится в этой ссылке http://gpclick.ru/affiliate/7998879