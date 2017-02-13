Раскрутка и продвижение групп Вконтакте и Instagram

Отправлено Вчера, 21:23

Доброго времени суток!

Вашему вниманию предоставляю услуги продвижения в соц.сетях :

— Привлечение только целевой аудитории;

— Поднятие группы в топ;

— Администрирование групп;

— Лайки,репосты на Ваши записи или фото;

— Постоянный прирост клиентов;

— Уникальный, интересный контент;

— яркое, привлекательное оформление группы;

— только белые методы продвижения;

— только положительный результат;

— доступная цена;

А также предоставляю услуги продвижения сайтов:

— продвижение в поисковых системах;

— поднятие в топы;

— подбор ключевых слов и написание уникальных статей для

вашего сайта;

— анализ контента сайта до и после оптимизации;

— фиксированная и доступная цена;

Если Вы еще не решились напиши мне - vk.com/id389455056

и мы обсудим с Вами все плюсы и минусы продвижения в Вашей

отрасли.Нацелены на продолжительное сотрудничество и доверительные отношения.

Постоянным клиентам СКИДКИ, БОНУСЫ! Я всегда на связи online, поэтому мы можем уже сейчас обговорить детали работы. Напишите мне! Мы всегда сможем договориться!

Со мной можно связаться: