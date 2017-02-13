Партнерская программа Елены Шведовой

Выгодная партнерская программа для инфобизнеса.
ЦА: Женщины, 40+.
Выгоды партнеров:
- Готовые рекламные материалы
- Выплаты 35% с оплаченного заказа
- Обучение и персональный менеджер
Доходность:
- Заработок с клика до 37,6 рублей
- Заработок с подписчика 246,1 рубль
- Конверсия в оплату с перехода 1,75%
- 80% заказов переходят в оплаченные
Как работает партнерская программа:
- Регистрируйтесь по ссылке внизу страницы или авторизируйтесь
- В личном кабинете найдете свою уникальную партнерскую ссылку [ресторанная магия_октябрь]
- В разделе «Рекламные материалы», вы найдете шаблоны писем для рассылки
- Размещаете вашу партнерскую ссылку в доступных Вам местах: в социальной сети, в своей рассылке, на сайте и т.п. Можно использовать известные вам методы рекламы в интернете
- Пройдя по вашей ссылке, посетитель сайта закрепляется за вами
- С каждым оплаченным заказом вам начисляются комиссионные и вы получаете уведомления по электронной почте о произведенной продаже
Чтобы начать зарабатывать с нами,
Регистрируйтесь по ссылке http://healthforyou3.ru/infoforum