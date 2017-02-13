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Партнерская программа Елены Шведовой

Автор темы vladislav812, Вчера, 18:58

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#1 vladislav812

vladislav812

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Отправлено Вчера, 18:58

Выгодная партнерская программа для инфобизнеса.

ЦА: Женщины, 40+.

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- Выплаты 35% с оплаченного заказа 

- Обучение и персональный менеджер

 

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- Заработок с клика до 37,6 рублей

- Заработок с подписчика 246,1 рубль

- Конверсия в оплату с перехода 1,75%

- 80% заказов переходят в оплаченные

 

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  • Регистрируйтесь по ссылке внизу страницы или авторизируйтесь 
  • В личном кабинете найдете свою уникальную партнерскую ссылку [ресторанная магия_октябрь]
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  • Размещаете вашу партнерскую ссылку в доступных Вам местах: в социальной сети, в своей рассылке, на сайте и т.п. Можно использовать известные вам методы рекламы в интернете
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