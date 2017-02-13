Подскажите как повысить конверсию на форме подписки! Нужен совет!

Ребят, нужно мнение специалистов.
Есть лендинг: http://autoorder.biz/landing/
Трафик однородный.
Средний конверт - 10%.
Как поднять до 15 - 20%?
Что предложите?
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Отправлено Вчера, 16:09
Ребят, нужно мнение специалистов.
Есть лендинг: http://autoorder.biz/landing/
Трафик однородный.
Средний конверт - 10%.
Как поднять до 15 - 20%?
Что предложите?
Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год
Отправлено Вчера, 16:17
Попробуйте убрать эффекты, видео-фон.
Проработайте заголовок.
Попробуйте убрать поле, и сделать поп-ап с надписью типа: "7 дней пробный период", "Попробуйте сейчас бесплатно" Или без формы и поп-апа сразу в регу на сервис. Пусть регаются.
Сообщение отредактировал Обществовед: Вчера, 16:23
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
Отправлено Вчера, 16:25
Обществовед, спасибо за идеи. Записал на внедрение.
Для начала сделаем самое простое А/Б тест на цвет кнопки. (Я тоже об этом думал)
"Или без формы и поп-апа сразу в регу на сервис. Пусть регаются." - если честно это и есть форма регистрации Она упрощена до одного поля)))) Просто я сказал что это форма подписки чтобы было всем понятнее и проще.
"Попробуйте убрать полу" - это что вы имели ввиду? Что убрать?
А зачем Попап? если есть надпись прямо под заголовком?)
Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год
Отправлено Вчера, 16:26
Все же ясно как день, кнопка должна быть красный цветом.
Сообщение отредактировал Обществовед: Вчера, 16:33
Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/
Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/
Отправлено Вчера, 16:30
Обществовед,ок понял.
Проверим. А/б тесты:
1. цвет кнопки.
2. ссылка на полный лендинг
3. затемненность видеофона
Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год
Отправлено Сегодня, 04:04
.:Алексей:., ни мое, ни ваше мнение по поводу "крутости" лендинга не имеет значения на самом деле.
Важны только показатели. Конверсия. И больше ничего. Если есть способы как улучшить показатели - я использую это.
Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год
Отправлено Сегодня, 04:42
P.S.
Кстати я написал целую статью на своем блоге на тему как я провожу сплит тесты с помощью Яндекс Метрики: https://krotovroman....it-test-metrika
На мой взгляд такой способ самый простой и удобный для проведения тестов. Без использования всяких лишних сервисов и создания дополнительных копий страницы.
Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год
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