Подскажите как повысить конверсию на форме подписки! Нужен совет!

Отправлено Вчера, 16:25

Обществовед, спасибо за идеи. Записал на внедрение.

Для начала сделаем самое простое А/Б тест на цвет кнопки. (Я тоже об этом думал)

"Или без формы и поп-апа сразу в регу на сервис. Пусть регаются." - если честно это и есть форма регистрации Она упрощена до одного поля)))) Просто я сказал что это форма подписки чтобы было всем понятнее и проще.

"Попробуйте убрать полу" - это что вы имели ввиду? Что убрать?

А зачем Попап? если есть надпись прямо под заголовком?)