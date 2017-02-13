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Подскажите как повысить конверсию на форме подписки! Нужен совет!

Автор темы Роман Кротов, Вчера, 16:09
конверсия подписка

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Сообщений в теме: 9

#1 Роман Кротов

Роман Кротов

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135
Очень хороший
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Отправлено Вчера, 16:09

Ребят, нужно мнение специалистов.

Есть лендинг: http://autoorder.biz/landing/

Трафик однородный.

Средний конверт - 10%.

Как поднять до 15 - 20%?

Что предложите?

NW5KwQ.jpg

 


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#2 Обществовед

Обществовед

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3 944
Очень хороший
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Отправлено Вчера, 16:17

Попробуйте убрать эффекты, видео-фон. 

Проработайте заголовок. 

Попробуйте убрать поле, и сделать поп-ап с надписью типа: "7 дней пробный период", "Попробуйте сейчас бесплатно" Или без формы и поп-апа сразу в регу на сервис. Пусть регаются.    


Сообщение отредактировал Обществовед: Вчера, 16:23

  • 1

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#3 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Отправлено Вчера, 16:20

Все же ясно как день, кнопка должна быть красный цветом.


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#4 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

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  • 736 сообщений
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Отправлено Вчера, 16:25

Обществовед, спасибо за идеи. Записал на внедрение.

Для начала сделаем самое простое А/Б тест на цвет кнопки. (Я тоже об этом думал)

 

"Или без формы и поп-апа сразу в регу на сервис. Пусть регаются." - если честно это и есть форма регистрации  ;)  Она упрощена до одного поля)))) Просто я сказал что это форма подписки чтобы было всем понятнее и проще.

 

"Попробуйте убрать полу" - это что вы имели ввиду? Что убрать?

 

А зачем Попап? если есть надпись прямо под заголовком?)


  • 0

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#5 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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  • 6 559 сообщений
3 944
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
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Отправлено Вчера, 16:26

Если оставлять видео-фон, то его однозначно темнее делать надо. Контраста нет совсем. Все сливается. 
 
 
 

Все же ясно как день, кнопка должна быть красный цветом.

 
Ну, как-то так, да можно. Темнее и красную. По просьбе трудящихся. 
 
42a693433fbe4765bb61f2021b3e4f06.png

И ссылку я убрал бы вверху. И блок с текстом сместил бы выше.

В целом как-то так. Слева на право мы читаем текст. Тут не надо экспериментов. Вся инфа важная слева.

b644850d59f14927b10dc687ddb5b260.png

Сообщение отредактировал Обществовед: Вчера, 16:33

  • 1

Канал на ютюбе | http://www.youtube.com/user/rucommers
Заказать landing page | http://landing-page.rucommers.ru/

Продающий Landing page за 490р | http://landing-page....nding-page-buy/

#6 Роман Кротов

Роман Кротов

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Отправлено Вчера, 16:30

Обществовед,ок понял.

Проверим. А/б тесты:

1. цвет кнопки.

2. ссылка на полный лендинг

3. затемненность видеофона 


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#7 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Отправлено Вчера, 17:10

Моя творческая личность, говорит что лендинг ил ледник )))) полное Г, но!!!!! Раз там есть конверсия 10% это вери гуд!!!!!!


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#8 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Я слежу за тобой ><

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Отправлено Вчера, 20:04

Но если это делал Обществовед, я скажу что лендинг кул.


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#9 Роман Кротов

Роман Кротов

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Отправлено Сегодня, 04:04

.:Алексей:., ни мое, ни ваше мнение по поводу "крутости" лендинга не имеет значения на самом деле.

Важны только показатели. Конверсия. И больше ничего. Если есть способы как улучшить показатели - я использую это.


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#10 Роман Кротов

Роман Кротов

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Отправлено Сегодня, 04:42

P.S.

Кстати я написал целую статью на своем блоге на тему как я провожу сплит тесты с помощью Яндекс Метрики: https://krotovroman....it-test-metrika

На мой взгляд такой способ самый простой и удобный для проведения тестов. Без использования всяких лишних сервисов и создания дополнительных копий страницы.


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