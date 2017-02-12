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Используете стикеры Телеграм для продвижение личного бренда?

Автор темы Роман Кротов, 12 Фев 2017 16:21
telegram стикеры наборы

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В теме одно сообщение

#1 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 736 сообщений
135
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:21

Сделал для продвижения личного бренда свой собственный набор стикеров Телеграм:

https://t.me/addstickers/krotovroman

3ZUX6j7RLt4.jpg

А Вы используете наборы стикеров для продвижения личного бренда в интернете и мессенджерах?


  • 0

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#2 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 736 сообщений
135
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 09:01

 


  • 0

Сервис приема заказов и партнерской программы, интернет-магазин AutoOrder за 2300 рублей в год

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