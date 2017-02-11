Качественно, профессионально и очень не дорого, решим ваши задачи.

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Автор темы pav777, Вчера, 20:34

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Сообщений в теме: 3

#1 pav777

pav777

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:34

Доброго времени суток!
 
Наша команда состоит из людей знающих свое дело, где есть специалисты по разным направлениям.
 
Что мы можем для вас сделать?
 
Сделать сайт, ледник по вашему ТЗ.
Также сделаем копию любого сайта, ледника.
Любые правки вашего сайта, различные доработки, наполнение вашим контентом и ...
Настройка компаний Yandex/Google
Монтаж, обработка фото, видео, различной сложности.
 
И многое, многое другое. Просто напишите, что вам нужно и мы сможем вам помочь.
Все будет сделано качественно и в самые короткие сроки. По стоимости, дешевле вы врятли найдете.
 
Контакты: 
ICQ - 629724124
dr.pavelur@yandex.ru

 


  • 0

#2 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

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  • 728 сообщений
135
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:03

pav777, что такое "ледник" ? :blink:


  • 0

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#3 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 645 сообщений
339
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 10:02

ледник - это сильно :) может, Вы еще и айсберги делаете?))))


  • 2

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#4 Роман Кротов

Роман Кротов

    Свой человек

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  • 728 сообщений
135
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:52

дешевле вы врятли найдете.
"врятли" мы найдем такие слова в русском языке. :biggrin:
  • 0

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