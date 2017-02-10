TerraLeads - первый партнерский CPA Hub

TerraLeads – это первый партнерский СРА Hub, который специализируется на монетизации траффика по Европе. Мы являемся прямыми рекламодателями с собственными офферами, поэтому предлагаем нашим партнерам выгодные условия сотрудничества.
СРА Hub TerraLeads специализируется на товарных офферах из категорий здоровье, красота, диета и адалт. Это наиболее трендовые и привлекательные направления СРА рынка.
Что в себя включает TerraLeads?
Приватный клуб успешных партнеров
Мы - приватный клуб для профессионалов и лидеров CPA рынка. Стать партнером TerraLeads смогут только лучшие из лучших.
Масштабирование собственного бизнеса
CPA Hub заинтересован в развитии каждого партнера, поэтому предоставляет свободный доступ к обучающим материалам и консультацию.
Персональные условия и подход
За каждым партнером CPA Hub закреплен личный менеджер, который в считанные сроки поможет решить любой вопрос.
Для нас каждый участник - полноценный партнер
Участники TerraLeads - это не просто вебмастера, это партнеры, стремящиеся к делегированию задач и построению отношений.
Создание собственной команды профессионалов
Каждый партнер может стать ментором CPA Hub и предоставить участникам свои платные материалы и консультацию.
Постоянное развитие и эволюция системы
TerraLeads нацелен на использование всех современных методик и инструментов маркетинга для расширение бизнеса.
По всем вопросам обращайтесь в поддержку:
Skype: andrey.terraleads
Email: andrey@terraleads.com
Skype: ivan.terraleads
Email: ivan@terraleads.com
Skype: arsen.terraleads
Email: arsen@terraleads.com
Skype: kosta.terraleads
Email: kosta@terraleads.com
Skype: ilya.terraleads
Email: ilya@terraleads.com
Skype: nazariy.terraleads
Email: nazariy@terraleads.com
Присоединяйтесь к персональному клубу TerraLeads, увеличивайте прибыль и чувствуйте себя свободно в любом уголке мира!