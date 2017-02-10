TerraLeads - первый партнерский CPA Hub

Отправлено Сегодня, 12:58

TerraLeads – это первый партнерский СРА Hub, который специализируется на монетизации траффика по Европе. Мы являемся прямыми рекламодателями с собственными офферами, поэтому предлагаем нашим партнерам выгодные условия сотрудничества.



СРА Hub TerraLeads специализируется на товарных офферах из категорий здоровье, красота, диета и адалт. Это наиболее трендовые и привлекательные направления СРА рынка.

Что в себя включает TerraLeads?



Приватный клуб успешных партнеров

Мы - приватный клуб для профессионалов и лидеров CPA рынка. Стать партнером TerraLeads смогут только лучшие из лучших.



Масштабирование собственного бизнеса

CPA Hub заинтересован в развитии каждого партнера, поэтому предоставляет свободный доступ к обучающим материалам и консультацию.



Персональные условия и подход

За каждым партнером CPA Hub закреплен личный менеджер, который в считанные сроки поможет решить любой вопрос.



Для нас каждый участник - полноценный партнер

Участники TerraLeads - это не просто вебмастера, это партнеры, стремящиеся к делегированию задач и построению отношений.



Создание собственной команды профессионалов

Каждый партнер может стать ментором CPA Hub и предоставить участникам свои платные материалы и консультацию.



Постоянное развитие и эволюция системы

TerraLeads нацелен на использование всех современных методик и инструментов маркетинга для расширение бизнеса.





По всем вопросам обращайтесь в поддержку:

Skype: andrey.terraleads

Email: andrey@terraleads.com



Skype: ivan.terraleads

Email: ivan@terraleads.com



Skype: arsen.terraleads

Email: arsen@terraleads.com



Skype: kosta.terraleads

Email: kosta@terraleads.com



Skype: ilya.terraleads

Email: ilya@terraleads.com



Skype: nazariy.terraleads

Email: nazariy@terraleads.com



Присоединяйтесь к персональному клубу TerraLeads, увеличивайте прибыль и чувствуйте себя свободно в любом уголке мира!