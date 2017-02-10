Курс "Почтовый робот" от Игоря Маркова

Зарабатывайте от 5500 руб. в день. Без вложений. Будем тратить на работу 10 мин. в день, всё остальное автоматизировано.
В систему входит:
Вы запускаете систему
1 раз в день
Почтовый робот принимает и обрабатывает заказы, высылает письма клиентам
Клиент получает письмо и оплачивает свой заказ
Платежная система начисляет вам от 50% с оплаты заказа клиентом
Вы выводите заработанные деньги на карту или электронный кошелек
Можно связаться с автором по почте, vk, телефону и автор доведёт вас до результата!
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