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Курс "Почтовый робот" от Игоря Маркова

Автор темы Olga35, Сегодня, 12:05

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#1 Olga35

Olga35

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Отправлено Сегодня, 12:05

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Зарабатывайте от 5500 руб. в день. Без вложений. Будем тратить на работу 10 мин. в день, всё остальное автоматизировано.

В систему входит:

- 7 пошаговых видео уроков в HD качестве
- программу "Почтовый Робот"
- лицензию для программы "Почтовый Робот"
- документы со всей необходимой доп. информацией
- постоянная техническая поддержка.
Работаем так:
 

Вы запускаете систему

1 раз в день

 

Почтовый робот принимает и обрабатывает заказы, высылает письма клиентам

 

Клиент получает письмо и оплачивает свой заказ

 

 

Платежная система начисляет вам от 50% с оплаты заказа клиентом 

Вы выводите заработанные деньги на карту или электронный кошелек

 

Можно связаться с автором по почте, vk, телефону и автор доведёт вас до результата!

 

Ознакомится подробней: 

http://gpclick.ru/affiliate/8023842

 

 


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