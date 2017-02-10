Курс "Почтовый робот" от Игоря Маркова

Отправлено Сегодня, 12:05

Зарабатывайте от 5500 руб. в день. Без вложений. Будем тратить на работу 10 мин. в день, всё остальное автоматизировано.

В систему входит:

- 7 пошаговых видео уроков в HD качестве

- программу "Почтовый Робот"

- лицензию для программы "Почтовый Робот"

- документы со всей необходимой доп. информацией

- постоянная техническая поддержка.

Работаем так:

Вы запускаете систему 1 раз в день Почтовый робот принимает и обрабатывает заказы, высылает письма клиентам

Клиент получает письмо и оплачивает свой заказ