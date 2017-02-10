Отправлено Сегодня, 11:06

Взлом на заказ

В контакте.

Одноклассники

Mail.ru

Yandex.ru

Остальные почтовики- по договоренности.

WhatsApp,Skype,ICQ,Viber

Методы оплаты:

Yandex.Деньги

Qiwi

телефон

карта банка

Условия работы:

Анонимный взлом (владелец почты/аккаунта не подозревает, что его взломали)

Без изменения пароля (вы получаете тот пароль, которым пользуется жертва)

Срок взлома в среднем от часа, до 3-х суток (в некоторых случаях до 7-ми суток)

Без предоплаты

Связь с нами:nikk.morsh@yandex.ru

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!! Некоторые уникумы пытаются воспользоваться нашей репутацией, прогоняют темы с похожим логином и вставляют линки на наши проверки. Убедительная просьба, прежде чем сделать заказ, убедитесь в том что вы делаете заказ по нашим контактам, я принимаю заказы только на эти контакты и не на какие больше.

ВНИМАНИЕ!!! Делать заказ одновременно нескольким исполнителям не рекомендую. Этим вы снижаете шанс на успешный взлом практически до 0%.

Связь с нами:nikk.morsh@yandex.ru