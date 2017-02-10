Взлом на заказ
В контакте.
Одноклассники
Mail.ru
Yandex.ru
Остальные почтовики- по договоренности.
WhatsApp,Skype,ICQ,Viber
Методы оплаты:
Yandex.Деньги
Qiwi
телефон
карта банка
Условия работы:
Анонимный взлом (владелец почты/аккаунта не подозревает, что его взломали)
Без изменения пароля (вы получаете тот пароль, которым пользуется жертва)
Срок взлома в среднем от часа, до 3-х суток (в некоторых случаях до 7-ми суток)
Без предоплаты
Связь с нами:nikk.morsh@yandex.ru
ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!! Некоторые уникумы пытаются воспользоваться нашей репутацией, прогоняют темы с похожим логином и вставляют линки на наши проверки. Убедительная просьба, прежде чем сделать заказ, убедитесь в том что вы делаете заказ по нашим контактам, я принимаю заказы только на эти контакты и не на какие больше.
ВНИМАНИЕ!!! Делать заказ одновременно нескольким исполнителям не рекомендую. Этим вы снижаете шанс на успешный взлом практически до 0%.
Связь с нами:nikk.morsh@yandex.ru