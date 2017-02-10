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Работа по подписчикам на инфобизнес

Автор темы emolol, Сегодня, 09:57

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Сообщений в теме: 3

#1 emolol

emolol

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:57

Добрый день.

 

У меня вот такой вопрос к вам: актуально и нужно ли вам такие услуги, как набор подписной базы емэйлов для вашего проекта? Я давно хочу попробовать инфобизнес, подумываю начать как раз с этого.

 

Способ привлечения подписчиков - соц сети: промо вк, посты в вк, таргет вк.

 

В теме инфобизнеса я новичок, да, но вот в работе с соц сетями у меня очень много опыта. 

 

Интересно ли вам такое и, если да, какую цену вы готовы платить за 1 емэйл. Ну или за 10, 100 и т.д.? Я не сильно в курсе, как у вас это работает:)

 

Спасибо


  • 0

#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 644 сообщений
337
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:13

то есть Вы тупо собрались парсить емейлы пользователей соцсетей? если да, то задаром такие "подписчики" не нужны


  • 0

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#3 Игорь Чурзин

Игорь Чурзин

    Свой человек

  • Клиент Info-DVD.Ru
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  • 930 сообщений
841
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Волгоград
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:27

AmeLina,  зачем парсить, речь скорее всего о таргетированной рекламе.


  • 0

#4 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 644 сообщений
337
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 12:10

Игорь Чурзин, не знаю-не знаю, обычно все-таки спрашивают цену за подписчика, а тут у ТС через слово "емейл", как будто он не понимает разницы 


  • 0

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