Работа по подписчикам на инфобизнес

Отправлено Сегодня, 09:57

Добрый день.

У меня вот такой вопрос к вам: актуально и нужно ли вам такие услуги, как набор подписной базы емэйлов для вашего проекта? Я давно хочу попробовать инфобизнес, подумываю начать как раз с этого.

Способ привлечения подписчиков - соц сети: промо вк, посты в вк, таргет вк.

В теме инфобизнеса я новичок, да, но вот в работе с соц сетями у меня очень много опыта.

Интересно ли вам такое и, если да, какую цену вы готовы платить за 1 емэйл. Ну или за 10, 100 и т.д.? Я не сильно в курсе, как у вас это работает

Спасибо